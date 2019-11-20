Тульская область оказалась в списке регионов, в которых пенсионерам легче всего найти работу

Тульская область оказалась в 20-ке регионов, в которых пожилым людям легче всего найти работу. Список составляли специалисты РИА Новости.

Всего в рейтинг попали 79 регионов России. В лидерах оказались те территории, где пенсионеры работают и получают достойную зарплату или могут без труда найти новое место, если приходится уйти с прошлого.

Первые позиции рейтинга заняли две столицы - Москва и Санкт-Петербург. Что вполне ожидаемо, так как в больших городах людям пенсионного возраста предоставляется больше возможностей. На третьем месте среди регионов, где пенсионерам проще всего не остаться без работы, Ленинградская, а на четвертом Московская область. Пятерку лидеров замыкает Белгородская область.

Тульская область оказалась в этом списке на 19-й строчке, рядом с Удмуртской республикой (18) и Владимирской областью (21).

Результаты исследования говорят о том, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах РФ характеризуется неоднородностью. Об этом свидетельствует индекс, показывающий уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат. Для сравнения, Москва занимает в рейтинге первое место с индексом 79,9, а Республика Тыва оказалась на 79 месте с показателем 19,2.

Отметим, что в последние годы безработица в России снижается, и 2019 год не стал исключением. На начало текущего года доля безработных составляла 4,9%, а по итогам исследования в июле-сентябре – 4,4%, что является историческим минимумом.