В Туле разыскивают молодых людей, которые сломали шлагбаум на проспекте Ленина

В Туле полиция разыскивает двух молодых людей, которые 9 ноября сломали шлагбаум возле дома № 79 на проспекте Ленина (около здания «Газпром Межрегионгаз Тула»). Примерное время совершения правонарушения — около 6:30 утра.

Приметы подозреваемых:

Первый злоумышленник – примерный возраст 18-23 года, худощавое телосложения, рост – 75-180 см. Волосы светлые, средней длины. Был в серую куртку ниже пояса и красную толстовку, темные штаны и темные кроссовки.

Второй подозреваемый – примерный возраст 18-23 года, рост - 170-175 см. Волосы светлые, короткие. Был одет в зеленую куртку, черный джемпер, синие джинсы и темные кроссовки.

Всех, кто имеет какую либо информацию о молодых людях — просьба сообщить в полицию.