За сутки в Тульской области произошло три пожара

За прошедшие сутки, 19 ноября, в Тульской области произошло три пожара, сообщает региональное спасательное ведомство.

В Богородицком районе в поселке Товарковский на ул. Станционной пожар произошел в жилом доме. В Веневском районе в коттеджном поселке Экопарк загорелся дом под дачу.

На все вызовы выезжали тульские спасатели. О пострадавших пока не сообщается.

В тот же день в Одоеве на ул. Демьяна Бедного горел автомобиль «Мерседес». Что стало причиной возгорания авто — неисправность двигателя или чей-то злой умысел — выяснят специалисты. Напоминаем, что если вы стали свидетелем поджога авто — немедленно сообщите в полицию.