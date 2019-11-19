В Тульской области из-за ОРВИ в пяти классах школ приостановили образовательный процесс

На прошлой неделе частично приостановили образовательный процесс в 5 классах 5 школ и 2 группах 2 детских садов. Такое решение было принято в связи со снижением посещаемости по причине заболеваемости ОРВИ. Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

В целом с 11 по 17 ноября зарегистрировано 4 229 случаев ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 39%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.