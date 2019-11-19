Алексей Эрк встретился с тульскими медиками, которые пожаловались на фиктивный рост зарплат

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк пообщался с коллективом третьей подстанции скорой медицинской помощи Тулы. На встрече обсудили порядок формирования оплаты труда сотрудников.

Алексей Эрк пояснил, что заработная плата состоит из 3 частей – это гарантированные, стимулирующие и компенсирующие выплаты. На примере реальных расчетных квитков министр показал, как были сформированы итоговые суммы. На встрече было отмечено, что в учреждении проведут проверку, все ошибки устранят.

- Ответственность за начисления заработной платы сотрудников несет то медицинское учреждение, в котором вы работаете, - сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. - Мы будем жестко реагировать на все случаи нарушений или ошибочных начислений.

Отметим, что ранее в соцсетях появилось сообщение медицинского работника, который анонимно заявил о фиктивном росте заработной платы. По его словам, оклад вырос, а общая выплата уменьшилась.