На трассе в Тульской области столкнулись минивэн и фура: пострадали восемь человек

18 ноября на 200 км трассы М-4 "Дон" столкнулись минивэн "Хендай Старекс" и фура "ДАФ". Сообщение о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области в 17:45.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД, областная поисково-спасательная служба и скорая помощь.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что в аварии пострадали водитель и 7 пассажиров "Хендая". Они получили различные травмы. Детей среди пострадавших нет