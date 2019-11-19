2019-11-19T12:53:44+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области столкнулись минивэн и фура: пострадали восемь человек

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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 ноября на 200 км трассы М-4 "Дон" столкнулись минивэн "Хендай Старекс" и фура "ДАФ". Сообщение о ДТП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области в 17:45.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД, областная поисково-спасательная служба и скорая помощь.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что в аварии пострадали водитель и 7 пассажиров "Хендая". Они получили различные травмы. Детей среди пострадавших нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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