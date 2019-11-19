В Тульской области при пожаре погибла женщина и ее сын: СК проводит проверку

Поздним вечером 15 ноября в Узловой на ул. Беклемищева в одном из домов полыхала квартира. Пожар унес жизни местной жительницы и ее ребенка.

Сейчас по данному факту в следственном отделе по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области проводится проверка. В ходе нее установят обстоятельства произошедшего. Что послужило причиной пожара, покажет пожарно-техническая экспертиза.

На данный момент известно, что погибшая женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию и воспитанию сына.

В отношении сотрудников органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также организована процессуальная проверка. Им вменяют ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по проведению профилактической работы с матерью ребенка.

- По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.