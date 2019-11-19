Дед Мороз отметил свой день рожденья. Теперь - туляки ждут его в гости в декабре

Дед Мороз — главный сказочный новогодний персонаж. Славянский вариант рождественского дарителя. Прообразами российского Деда Мороза являются персонаж славянского фольклора Мороз (он же Студенец, Трескунец, Морозко, Зюзя) и Святой Николай. Известен, так же как Мороз Иванович, с 1840 года.

Достаточно долгое время Мороз Иванович и ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине XIX века. Тогда в городской среде России отмечаются первые попытки создать самобытного «рождественского деда», который дарил бы подарки русским детям, как Санта-Клаус у их западных сверстников.

При Александре II упоминаются Старый Рупрехт (явно немецкого происхождения), Святой Николай или Дедушка Николай. Это были единичные попытки, которые не прижились. Однако народные представления о св. Николае в дальнейшем оказали определённое влияние на создание образа российского Деда Мороза. В 1886 году впервые упоминается «Морозко». А уже к началу XX века складывается знакомый нам сегодня образ Деда Мороза. Тогда же из иллюстрированных переводов Валерия Каррика сказка о Морозко становится знакомой и англоязычным читателям. В переводе Морозко выступает под именем «Царь Мороз» (англ. Tsar Frost).

После Октябрьской революции Дед Мороз, вместе со всеми рождественскими традициями, подвергся нападкам. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года. Тогда Рождество было объявлено обычным рабочим днём, а специальные патрули ходили по улицам и заглядывали в окна — не вздумал ли кто готовиться к праздникам. В частности, в те времена уездные комитеты комсомола Тульской губернии активно критиковали тех, кто хотел организовывать танцы и иные увеселительные мероприятия на Новый год в сельских клубах. Тулякам предлагалось отмечать наступление Нового года в беседах и на оргсобраниях.

«Реабилитая» новогоднего волшебника состоялась в конце 30-х годов. Тогда и произошло окончательное завершение создания образа Деда Мороза. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья члена Президиума ЦИК СССР Павла Постышева. В ней партработник предлагал организовывать для детей празднование Нового года с ёлкой. После чего по всей стране начинают проходить новогодние мероприятия, с использованием переосмысленной старой рождественской атрибутики.

Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло в первом в СССР Харьковском Дворце пионеров (был открыт в 1935 году), где 30 декабря 1935 прошла первая, после «реабилитации», официальная новогодняя ёлка. А в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей уже на празднике в московском Доме Союзов. Ну какой же Дед Мороз без Снегурочке.

А вот, что, собственно, мы знаем о ней? Снегурочка — её образ не зафиксирован в славянском народном обряде, но присутствует в народном фольклоре. В русском фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году А.Н. Афанасьевым во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу»: «Снегурка (Снежевиночка, у немцев Schneekind) названа так потому, что родилась из снега». Официальная резиденция Снегурочки, внучки Деда Мороза, находится в Костроме.

Главные отличия российского Деда Мороза от западного Санта-Клауса. Дед Мороз изображается как старик в голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки, а в советские времена, бывало, и Нового Года — мальчика в красной шубе и шапке. Также Деда Мороза иногда сопровождают различные лесные звери.

А вот относительно места жительства российского Деда Мороза есть разные варианты. Как несколько городов до сих пор спорят, какой из них является родиной Гомера, так и несколько мест в России претендуют, в котором из них дислоцируется Дед Мороз. Существует несколько независимых проектов. Первая родина Деда Мороза — Архангельск. Появилась в конце 80-х годов по инициативе обкома ВЛКСМ. Проект был поддержан Архангельским морским торговым портом и рядом крупных предприятий, в том числе и оборонных.

В 1995 году, в Мурманской области, руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове запустило проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Согласно ему, резиденция новогоднего волшебника располагалась в Чунозерской усадьбе. С 1998 года действует государственный туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» в Вологодской области. В его рамках с 2005 года также отмечается и официальный день рождения Деда Мороза: 18 ноября.

Эта дата была выбрана как день, близко к которому в Великом Устюге, по статистике, ударяют первые сильные морозы.

В конце декабря 2011 года появилась своя сказочная резиденция и в Мурманске. Дом лапландского Деда Мороза был возведён там на территории парка «Огни Мурманска». Ситуацию с несколькими общероссийскими Дедами Морозами, в том числе Лапландским и Великоустюгским, разрешена так. Поскольку Дед Мороз волшебник, он может быть одновременно и в Лапландии, и в Великом Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу не указан Лапландский заповедник, то их доставляют в Великий Устюг. У Деда Мороза есть собраться в России. В Ямало-Ненецком автономном округе это Ямал Ири, в Татарстане и Башкортостане — Кыш Бабай, в Удмуртии - Тол Бабай, в Туве — Соок Ирей, в Якутии — Эхээ Дьыл, в Чувашии — Хёл Мучи, у саамов — Мунь Каллса. В Карелии, под Петрозаводском, можно посетить Паккайне (с ливвиковского диалекта карельского языка - Морозец). Этот герой, впрочем, довольно далёк от привычного образа. Он средних лет, у него нет бороды, а живёт он в большом чуме.

На Украине Деду Морозу (укр. Дід Мороз), повсеместно известному и любимому, «незалежные власти» решили организовать «конкуренцию». В своём стремлении к «евроинтеграции», в 2004 году, создали резиденцию Святого Николая (Санта-Клауса) в селе Пистынь (Ивано-Франковской область, Западная Украина).

В 2014 году мэр Киева Виталий Кличко пошёл ещё дальше, «по пути в Европу», и подписал указ, согласно которому главная ёлка Украины будет проходить на Софийской площади исключительно только с участием Святого Николая. С того же года Святой Николай проживает и на территории парка «Киевская Русь».

В Белоруссии Дед Мороз (белор. Дзед Мароз или Зюзя) также имеет свою официальную резиденцию. 25 декабря 2003 года на территории национального парка «Беловежская пуща», приветствовали в своей усадьбе первых гостей белорусский Дед Мороз со Снегурочкой.