Новы год — не за горами: Как встретят и отпразднуют туляки любимый праздник

С 1 декабря стартуют новогодние мероприятия в учреждениях социальной сферы. Всего на территории Большой Тулы будет проведено более 400 разноформатных мероприятий, как на закрытых, так и на открытых площадках.

До 27 декабря в Туле состоятся открытия 12 новогодних ёлок. Не останутся без внимания и сельские поселения, не имеющие стационарных домов культуры: туда приедут выездные бригады муниципальных учреждений культуры «Клуб на колёсах».

С 25 декабря начнут работу новогодний гастрофестиваль «С Пылу! С Жару!» и аттракционы.

Гастрофестиваль в этом году организован с привлечением как тульских производителей и рестораторов, так и мастеров кулинарии из других регионов. Будут установлены 23 деревянных домика типа «Шале».

Торжественное открытие главной ёлки города состоится в пятницу, 27 декабря. С 17:00 до 21:00 туляков ждут: сказочный театрализованный парад по ул. Металлистов и Казанской наб. на пл. Ленина, концертно-развлекательная программа с участием тульских коллективов и исполнителей, а также праздничный фейерверк.

С 28 по 30 декабря – дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, аттракционы, гастрофестиваль, Губернский каток.

С 27 по 29 декабря на Казанской набережной пройдёт большая новогодняя ярмарка рождественских сувениров и ёлочных игрушек, изделий ручной работы в сопровождении интерактивных программ, концертов, зимнего кинотеатра и чайной церемонии у Царь-Самовара.

На улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади в новогодние праздники будет организован фестиваль креативных ёлок.

В саму же новогоднюю ночь, с 23:00 часов 31 декабря 2019 года до 03:00 часов 1 января 2020 года, у главной ёлки Тулы на пл. Ленина, туляков и гостей города ждут: музыкальные номера и постановки с участием лучших тульских коллективов, исполнителей и известных российских артистов.

На Казанской набережной в новогоднюю ночь будет вестись трансляция новогодних «огоньков» разных лет. 31 декабря, в 10 поселениях Большой Тулы, их жители также встретят Новый год праздничной программой и фейерверком.

С 1 января посетителей исторического центра Тулы ждут концертные и интерактивно-развлекательные программы, спектакли, музыкальные вечера, работа аттракционов, гастрофестиваля, Губернского катка.

Вот список некоторых из них: 3 января - на Казанской набережной after-party от мастеров Крыма. Они вместе с гостями создадут большую фотозону «Рождественский венок».

5-7 января – «Северное шоу» с катанием на оленях, барабанным боем шамана, ярмаркой северных сувениров и др. Завершением каждого дня станет огненно-пиротехническое шоу «Северное сияние». 6 января - на ул. Металлистов пройдёт интерактивное колядование, которое завершится на пл. Ленина спектаклем «Накануне Рождества». Закрытие праздничных мероприятий состоится в Рождество, 7 января.

Зрители увидят традиционный Рождественский спектакль-сказку, праздничный концерт и Рождественский фейерверк. Работа ярмарки и аттракционов на пл. Ленина продолжится до Старого Нового года - 14 января. Ёлка традиционно останется до крещенских праздников - 19 января.

Подробная афиша праздничных новогодних мероприятий будет размещена до 25 ноября.