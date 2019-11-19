Шеф-повар Константин Ивлев познакомился с гусем-блогером Добрыней в Туле

Шеф-повар Константин Ивлев 18 ноября снова приехал в Тулу. На этот раз для съемок программы «На ножах». Маэстро взялся за реабилитацию ресторана «История», расположенного в дальнем Криволучье.

Заглянул шеф и на Фрунзенскую ярмарку. Его порадовал выбор продуктов. О чем он поспешил рассказать на свой странице в Instagram.

Константин Ивлев также успел покататься на коньках на Губернском катке Тулы. А чаевничал маэстро, сидя на деревянной скамье, вместе с восковой фигурой Акинфия Демидова в музее «Тульские древности».

Здесь он снял короткий сюжет в одном из экспозиционных залов — в интерьере старинной русской избы конца XVII — начала XVIII веков. Его будут использовать как перебивку в новой программе. Телезрители услышат из его уст истории о национальной кухне.

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Съемка получилась атмосферной. Антураж создавали большой дубовый обеденный стол и множество полок с глиняными горшками, в которых в свое время время готовили блюда русской кухни.

Передачу на канале «Пятница», по предварительным данным, зрители смогут увидеть в начале следующего года.

Напомним, известный шеф-повар Константин Ивлев приезжал в Тулу в рамках гастротура в конце августа. Тогда он готовил для туляков на Казанской набережной и из своего фудтрака угощал всех желающих.