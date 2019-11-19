2019-11-19T09:36:47+03:00
Общество

Эпопея с благоустройством площади перед Главпочтамтом в Туле: сроки окончания работ снова сдвинулись

За смещение сроков окончания благоустройства подрядную организацию ждут штрафные санкции
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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«Комсомолка» уже писала, что работы по благоустройству площади Главпочтамта в Туле не были завершены в обещанный подрядчиком срок — 17 ноября.

Утро понедельника встретило туляков на этой площади прежними неустроенностью и строительным мусором.

Напомним, что подрядчик, ООО СУ «Ламма», уже передвигал сроки завершения работ — изначально всё должно было свершиться аж 31 августа. Работы по благоустройству этой территории на пересечении пр-та Ленина и ул. Каминского, проводятся по программе «Формирование современной городской среды».

Началось всё почти полгода назад — в июне. Но подготовительные работы неожиданно затянулись. Сам подрядчик объясняет это тем, что больше, запланированного изначально, времени потребовалось на монтаж электрокабелей, а также затянулось согласование с сетевыми организациями.

Полтора месяца назад глава администрации города Дмитрий Миляев взял вопрос с реконструкцией площади Главпочтамта на личный контроль. Подрядчик же тогда пообещал завершить все работы до 17 ноября. Но всё-таки опять просчитался в расчёте нужного времени.

По состоянию на 18 ноября, выполнение работ по благоустройству составляет 90%. Почти полностью уложена плитка, установлены закладные для освещения, на площади монтируют цветочные клумбы, готовы к работе новые Digital-часы. За неисполнение требований и очередное смещение сроков окончания работ, ООО СУ «Ламма» ждут серьёзные штрафные санкции.

Работы теперь планируют завершить в начале декабря. Возможно, что в Новый 2020 год, Тула войдёт с всё-таки благоустроенной площадью Главпочтамта.

Отметим, что другой долгострой по благоустройству, на пл. Победы, не будет завершён до окончания 2019 года. Все работы на Трёх Штыках теперь планируют завершить к 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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