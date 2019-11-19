2019-11-19T09:28:52+03:00
Общество

Над Губернским катком в Туле появится звездное небо в формате 3D

Его программное обеспечение синхронизируют с новогодней елкой
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Над Губернским катком в Туле установят световое интерактивное «3D звездное небо». Его программное обеспечение синхронизируют с новогодней елкой. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

На площади Ленина помимо Губернского катка и главной елки города также появятся фотозоны, детский световой лабиринт с горкой, световые деревья, входная арка.

Кроме того, к 1 декабря в областном центре установят 350 световых объектов, шары, модульные и стальные конструкции, новогодние ели.

Приобрести хвойную красавицу туляки смогут на 33 елочных базарах. Они будут работать с 20 по 31 декабря во всех территориальных округах. Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.

Также в этом году в Туле планируют залить 31 каток. Это на 4 катка больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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