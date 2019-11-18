Тульский Минтранс дал ответ на транспортный вопрос

В редакцию «Комсомолки» продолжают поступать жалобы от туляков на проблемы в работе общественного транспорта. Транспортные неурядицы стали лихорадить Тулу в начале ноября. Не осталось в стороне и соседнее Щёкино — сообщение с областной столицей у города-спутника так же «пришло в негодность». Как сообщают туляки, автобусы переполнены и просто «проходят экспрессом» многие остановки.

А что же всё-таки происходит и в чём причины?

Тульский региональный союз перевозчиков возложил всю ответственность на городское Управление транспорта и дорожного хозяйства. То, что все вопросы по работе транспорта, это — к УТиДС, считает и «Тулгорэлектротранс». Само же управление пока хранит молчанье.

Министерство транспорта Тульской области дало следующий комментарий по этой теме. «...По данным АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области» с 4 по 10 ноября регулярность движения автобусов на маршруте № 114 «Щекино - Тула» составила 97%, на маршруте № 117 «Щекино (ул. Мира) -Тула» - 98 %. … Регулярность движения автобусов на маршруте № 114К «Щекино - Тула» составила 96%, на маршруте № 117К «Щекино-Тула» - 98 %. По обращениям граждан на ненадлежащее транспортное обслуживание по межмуниципальным маршрутам Министерство взаимодействует с транспортными компаниями, в том числе в части принятия мер по недопущению опозданий и срывов рейсов. По вопросу ситуации в работе общественного транспорта в г. Туле рекомендуем обратиться за комментариями в администрацию города Тулы.»

«Комсомолка» продолжает мониторить транспортную ситуацию в Туле. О положении дел, причинах и принимаемых мерах мы расскажем в самое ближайшее время.