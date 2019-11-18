Врач-эндокринолог рассказала тулякам о диабете и его профлактике

Может ли диабет перейти по наследству? Если у моего отца диабет, могу ли я тоже им заболеть?

– Чтобы любая наследственная предрасположенность проявилась, на нее должны «наслоиться» неблагоприятные внешние факторы. Если вести здоровый образ жизни, правильно питаться и следить за весом, то риск развития сахарного диабета значительно снижается и вы можете никогда им не заболеть (речь идет сахарном диабете II типа). Если иметь избыточный вес, вести малоподвижный образ жизни и не следить за питанием, вероятность развития сахарного диабета значительно повышается.

В последнее время стала стремительно набирать вес, все анализы в норме. Может ли это быть связано с диабетом? Всегда ли избыточный вес приводит к диабету?

– Избыточный вес повышает риск заболевания диабетом в несколько раз. Помимо сахарного диабета, увеличивается вероятность развития артериальной гипертонии, подагры, бесплодия, нарушений менструального цикла у женщин и т. д. В данном случае необходимо установить причину стремительного набора веса. Для этого нужно обратиться к эндокринологу и попытаться решить эту проблему как можно скорее.

Маме 80 лет, у нее диабет II типа. Она соблюдает диету, сахар держится в пределах нормы, приблизительно 5,5. Но стоит ей плохо поспать или сильно понервничать – уровень глюкозы сразу повышается. Эти явления могут быть взаимосвязаны?

– В качестве ответной реакции на любой стресс в организме начинают активно вырабатываться так называемые «стрессовые» гормоны, что может привести к повышению уровня сахара. Если после стресса у Вашей мамы уровень сахара снижается и цифры становятся приближенными к норме, то повышение показателей глюкозы может быть ответной реакцией организма на стрессовую ситуацию.

Излечим ли сахарный диабет? Можно ли окончательно от него избавиться?

– Следует различать диабет и так называемый предиабет (нарушение гликемии натощак и нарушенная толерантность к углеводам). При предиабете показатели сахара натощак – меньше 7 ммоль/л, а уровень гликированного гемоглобина не поднимается выше 6,4%. Если уровень глюкозы натощак больше 7 ммоль/л, а уровень гликированного НВ более 6,5%, то мы уже говорим о диабете. Если был поставлен диагноз сахарного диабета, то это заболевание, к сожалению, полностью вылечить нельзя, оно останется с человеком. Но при правильном лечении и образе жизни диабет может хорошо компенсироваться. При этом показатели гликемии могут держаться в пределах нормы. Но если человек снова начал неправильно питаться, перестал вести здоровый образ жизни и следить за весом, то повышенный уровень сахара быстро вернется. Предиабет при правильном лечении может никогда не привести к развитию сахарного диабета.

Какие симптомы могут указывать на то, что у человека уже развился сахарный диабет?

– Сахарный диабет – достаточно бессимптомное заболевание, особенно в начале развития (это относится только к сахарному диабету II типа). Зачастую оно протекает в скрытой форме, и его выявляют уже на стадии развития осложнений. Когда показатель сахара достигает высоких цифр, появляется повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, плохо начинают заживать раны, может возникать зуд и сухость кожи, инфекции мочеполовых путей, слабость. Но не всегда эти проявления можно связать именно с диабетом. Какого-то специфического симптома у этого заболевания нет.

Может ли мама, больная диабетом, родить здорового ребенка?

– Если женщина следит за своим здоровьем, планирует беременность и готовится к ней, принимая нужные препараты, если сахарный диабет находится в компенсированном состоянии всю беременность, у нее может родиться здоровый малыш. При условии, что нет других сопутствующих диабету заболеваний.

Существует сахарный диабет I и II типа. Чем они отличаются?

– Существует два основных вида сахарного диабета – I и II типа. I тип– это аутоиммунное заболевание, которое приводит к абсолютной недостаточности инсулина, поэтому требует его введения. Чаще им болеют дети и молодые люди. Диабет II типа развивается при нарушении чувствительности к инсулину и часто ассоциирован с избыточным весом. Есть еще более редкие типы диабета: генетические формы, вторичный сахарный диабет. Последний развивается на фоне других заболеваний эндокринной системы, хирургической или гастроэнтерологической патологий.

Чем так опасен сахарный диабет?

– Диабет опасен своими осложнениями. Чаще всего поражаются так называемые «органы-мишени»- глаза, почки, сосуды, нервные окончания. При этом, чем выше сахар и длиннее эпизод его воздействия, тем более серьезные последствия диабета могут возникнуть.

Почему при диабете рекомендуют отказаться от меда? Ведь мед – это не глюкоза, которая опасна при этом заболевании, а фруктоза?

– При сахарном диабете рекомендуют исключить из рациона и глюкозу, и фруктозу, так как они повышают уровень сахара одинаково. В меде присутствуют сразу три углевода: фруктоза, глюкоза и сахароза, влияние на уровень сахара которых в совокупности гораздо выше. При сахарном диабете из рациона исключается и мед, и сахар, и все продукты, в которые они входят. Единственная ситуация, при которой допускается употребление меда – это купирование гипогликемии (состояния резкого падения гликемии ниже нормы). В таких случаях для больного диабетом мед будет даже лучше, чем сахар.

Правда ли, что сахарный диабет является неинфекционной эпидемией XXI века?

– Действительно, ВОЗ относит сахарный диабет к неинфекционной эпидемии. По статистике, на 2019 год в России насчитывается около 4,8 млн больных диабетом. В мире болеют сахарным диабетом около 450 млн человек. По прогнозам специалистов, к 2040 в мире иметь диабет будет каждый десятый. Чтобы сократить риски развития сахарного диабета, в первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни, следить за весом и правильно питаться. Будьте здоровы!