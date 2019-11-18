2019-11-18T15:54:25+03:00
Происшествия

Сотрудники Росгвардии уволены за «нарушение служебной дисциплины» в тульском кафе

По факту игнорирования 4 росгвардейцами своих обязанностей СК РФ ведёт проверку
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Продолжает набирать обороты дело вокруг скандального происшествия в тульском кафе «Tom Sawyer» на Пролетарской набережной.

Напомним, субботним вечером 2 ноября, изрядно пьяный 29-летний мужчина прыгал по столам и бил других посетителей этого кафе. Прибывшие по вызову росгвардейцы не решились усмирить дебошира, а вместо этого, с интересом наблюдали за происходящим «концертом».

И вот, как сообщает тульское Управление Росгвардии, четверо безынициативных сотрудников уволены из её рядов «из-за грубого нарушения служебной дисциплины». А их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Так же по факту бездействия росгвардейцев проводит проверку Следственный комитет.

На самого же буяна заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Известно, что он безработный гость из Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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