Часть Пояса Пресвятой Богородицы прибыла в Тулу из Санкт-Петербурга

В Тулу из Санкт-Петербургского Казанского кафедрального собора прибыла часть Пояса Пресвятой Богородицы.

Этот Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или VI века был перенесен в Константинополь. В честь этого события установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы», который отмечается православными 13 сентября.

Святыня сначала прибудет в Тульскую епархию, а затем в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы на ул. Менделеевской, д. 13. В соборе Пояс пробудет всего пять дней, с 15 по 20 ноября.