2019-11-15T11:58:52+03:00
Общество

Часть Пояса Пресвятой Богородицы прибыла в Тулу из Санкт-Петербурга

Святыня пробудет в Успенском соборе с 15 по 20 ноября
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В Тулу из Санкт-Петербургского Казанского кафедрального собора прибыла часть Пояса Пресвятой Богородицы.

Этот Пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или VI века был перенесен в Константинополь. В честь этого события установлен праздник «Положения Пояса Пресвятой Богородицы», который отмечается православными 13 сентября.

Святыня сначала прибудет в Тульскую епархию, а затем в кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы на ул. Менделеевской, д. 13. В соборе Пояс пробудет всего пять дней, с 15 по 20 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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