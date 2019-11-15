В Туле заработал новый каршеринговый сервис

Тула стала двенадцатым городом федеральной сети, где заработал каршеринговый сервис «Делимобиль», и первым городом, который будет связан с Москвой зоной завершения аренды машины. Таким образом, автомобили могут курсировать между двумя городами и завершать аренду автомобиля в одном из них.

Создание такого сервиса должно способствовать развитию туризма в регионе, увеличение потока туристов в выходные и праздничные дни. Благодаря каршерингу гости смогут посетить как исторический центр города, так и достопримечательности, находящиеся в удаленных уголках региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение «Делимобиль» и пройти регистрацию. Обращаем внимание, что пользователь должен быть не младше 19 лет и иметь стаж вождения не менее года.

Фото: Алексей ФОКИН

Услугой каршеринга уже пользуются в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону и Туле. Автопарк «Демобиля» в областной столице уже насчитывает 30 машин.