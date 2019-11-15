С 15 ноября в центре Тулы вводится ограничение парковки
Тулякам и гостям города, следует обратить внимание на изменения правил парковки рядом с Кремлём.
У Тульского кремля запрещено парковаться
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В связи с открытием на пл. Ленина Губернского катка, начиная с 15 ноября и вплоть до его закрытия (ориентировочно в марте 2020 года), вводятся следующие ограничения в парковке.
Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
ИСТОЧНИК KP.RU