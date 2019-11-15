Погода в Туле на выходные: шубы пока доставать не стоит

Утром , 15 ноября, термометры покажут +1 С, правда ощущается как -3 С. Зато ясно, небо почти не хмурится. К полудню воздух прогреется до +7 С, солнце будет только изредка скрываться за тучками. К вечеру похолодает до +4 С. Ночью прогнозируется +2 С. Скорость ветра — от 1 до 10 м/с.

А что ждёт туляков, собственно, в выходные?

В субботу, 16 ноября, с утра будет прохладно, до 0 С. Но, собственно, зима не за горами, так что надо привыкать. А вот днём прогреется до до +8. Такая температура сохранится до вечера и днём будет солнечно. С наступлением сумерек похолодает до +3 С, такие показатели прогнозируются и на ночь. Скорость ветра — от 3 до 10 м/с.

В воскресенье, 17 ноября, утром — те же самые +3 С. После полудня воздух прогреется до +7 С. Вечером, синоптики прогнозируют снижение показаний термометров до +2 С. День намечается, преимущественно, пасмурным. Скорость ветра — от 2 до 4 м/с. В ночь на понедельник — от 0 С до -2 С.

Осадков, ни в виде дождя, ни в виде снега, с пятницы по воскресенье, не ожидается.