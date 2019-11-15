15 ноября в Туле на пл. Ленина торжественно откроется Губернский каток

Температура «за бортом», по крайней мере пока, превышает климатическую норму, и снег ещё не выпал. Но приближение белоснежной зимы чувствуется. А, самое главное — чувствуется приближение Нового года. А какая же белоснежная без любимых зимних забав, одна из которых — катанье на коньках.

15 ноября, в 16:00, на пл. Ленина в Туле состоится торжественная церемония открытия Губернского катка. Он будет с искусственным ледовым покрытием, поэтому никакие оттепели и, прогнозируемая синоптиками мягкая «вишнёвая» зима, не помешают тулякам в традиционных весёлых зимних развлечениях.

Туляки, постарайтесь ничего не пропустить — нас ждём много интересного! Вот как будет проходить торжественная церемония открытия Губернского катка.

Всё начнётся с 16:00 — всех гостей катка ждёт развлекательная программа. В 17:00 — торжественное открытие. В 20:00 — «гвоздь» программы - выступление группы «Иванушки International». А в 21:15 — дискотека на льду.

Обращаем внимание, что в ранее опубликованной программе, произошли изменения. Вот как всё будет проходить.

Мероприятия на пл. Ленина:

16:00 — 22:00 Работа фут-трака

16:00 — 22:00 Работа временного кафе

16:00 — 22:00 Бросковая хоккейная зона

16:00 — 22:00 Снайперская хоккейная зона

16:00 — 22:00 Торговый павильон «Красная машина»

16:00 — 22:00 Ростовые куклы

16:00 — 19:20 Выступления тульских артистов: Виктория Райкина, Леди Ксю, Игорь Каменских, Леонид Алексеенко и др.

17:00 — 20:00 Мастер-классы футболистов ПФК «Арсенал»: работа фан-зоны, розыгрыш подарков и атрибутики, фотографирование и автограф-сессия с игроками клуба.

20:00 — 21:15 Выступление группы «Иванушки International»

Мероприятия на Губернском катке:

18:30 — 19:00 Технический перерыв (подготовка льда) Выступление Федерации фигурного катания и «Вива Скрипка»

19:00 — 19:50 Разминка фигуристов Школы фигурного катания

19:30 — 19:50 Показательные выступления фигуристов Тулы и Новомосковска

20:00 — 20:45 Подготовка льда (технологический перерыв)

21:15 — 22:00 массовое катание, работа тульских диджеев. На Губернском катке будут установлены удобные бесплатные раздевалки и организован бесплатный прокат коньков (под залог в 1500 руб. либо документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта). Так же бесплатно можно будет воспользоваться услугами помощника (залог 1000 руб. либо документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта).

Губернский каток будет работать ежедневно, с 10:00. Сеансы: 10:00 −11:30, 12:00 − 13:30 (по субботам и воскресеньям — детский сеанс (до 10 лет, с 1 родителенм)), 14:00 − 15:30, 16:00 − 17:30, 18:00 − 19:30, 20:00 − 21:30 (по субботам и воскресеньям — молодёжный сеанс, катание под музыку).

Напомним, что Губернский каток с искусственным льдом работает зимой на пл. Ленина в Туле ежегодного, начиная с 2017-го. Инициатором установки катка стал губернатор Алексей Дюмин.