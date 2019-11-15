Губернский каток в Туле — начало коньковому пути положено!

Валерий Газзаев: Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную. Как он, играл только Яшин

Экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в национальную команду. А также рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Бельгии