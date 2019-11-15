2019-11-15T23:49:32+03:00
Спорт

Губернский каток в Туле — начало коньковому пути положено!

15 ноября, в 16 часов началась церемония открытия Губернского катка на площади Ленина
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Открытие Губернского катка в ТулеОткрытие Губернского катка в ТулеФото: Алексей ФОКИН
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На пл. Ленина в Туле состоялась торжественная церемония открытия Губернского катка. С 4 часов дня гости могли поучаствовать во многих мероприятиях и посетить тематические площадки. Это и снайперская хоккейная зона, и мастер-классы игроков «Арсенала» и фан-зона нашего футбольного клуба, и торговый павильон «Красная машина». Для гостей праздника с концертной программой выступили тульский исполнители. А в 19:30 жители оружейной столицы наслаждались показательными выступлениями фигуристов Тулы и Новомосковска. А в 20:00 состоялось выступление хэдлайнера церемонии открытия - группы «Иванушки International». Сразу после концерта «Иванушек», молодёжь "отожгла" на дискотеке на льду, музыкальное сопровождение которой обеспечивали тульские диджеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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