Губернский каток в Туле — начало коньковому пути положено!
На пл. Ленина в Туле состоялась торжественная церемония открытия Губернского катка. С 4 часов дня гости могли поучаствовать во многих мероприятиях и посетить тематические площадки. Это и снайперская хоккейная зона, и мастер-классы игроков «Арсенала» и фан-зона нашего футбольного клуба, и торговый павильон «Красная машина». Для гостей праздника с концертной программой выступили тульский исполнители. А в 19:30 жители оружейной столицы наслаждались показательными выступлениями фигуристов Тулы и Новомосковска. А в 20:00 состоялось выступление хэдлайнера церемонии открытия - группы «Иванушки International». Сразу после концерта «Иванушек», молодёжь "отожгла" на дискотеке на льду, музыкальное сопровождение которой обеспечивали тульские диджеи.
ИСТОЧНИК KP.RU