2019-11-14T13:20:07+03:00
Общество

Тула — Крым: из Оружейной столицы на полуостров можно будет доехать без пересадок

Весной 2020 года появятся маршруты поездов в Крым с остановками в Туле
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Уже на майских праздниках жители Тулы смогут отправиться в Крым на поезде без пересадокУже на майских праздниках жители Тулы смогут отправиться в Крым на поезде без пересадок
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"Комсомолка" уже писала, что начиная с конца декабря этого года, туляки смогут доехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив. Однако, поезда «Таврия» маршрутов "Санкт-ПетербургСевастополь" и "МоскваСимферополь" остановки в Туле делать не будут, в связи с чем тулякам придётся добираться до полуострова с пересадками. Однако ездить на перекладных придётся недолго.

Уже весной, следующего, 2020 года, будут запущены новые железнодорожные маршруты по Крымскому мосту, которые будут иметь останову и в Туле.

Расширится и список крымских городов, куда из Тулы можно будет попасть на поезде напрямую. Речь идёт о направлениях: Москва - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь, Кисловодск - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Феодосия, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия.

Данная информация уже представлена в соцсети представителями Крымской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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