Тула — Крым: из Оружейной столицы на полуостров можно будет доехать без пересадок

"Комсомолка" уже писала, что начиная с конца декабря этого года, туляки смогут доехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив. Однако, поезда «Таврия» маршрутов "Санкт-Петербург — Севастополь" и "Москва — Симферополь" остановки в Туле делать не будут, в связи с чем тулякам придётся добираться до полуострова с пересадками. Однако ездить на перекладных придётся недолго.

Уже весной, следующего, 2020 года, будут запущены новые железнодорожные маршруты по Крымскому мосту, которые будут иметь останову и в Туле.

Расширится и список крымских городов, куда из Тулы можно будет попасть на поезде напрямую. Речь идёт о направлениях: Москва - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь, Кисловодск - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Феодосия, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия.

Данная информация уже представлена в соцсети представителями Крымской железной дороги.