2019-11-14T12:07:41+03:00
Общество

В Туле поменялся маршрут автобуса №28

Изменения коснулись поселка Косая Гора
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, было принято решение об изменении с 9 ноября схемы движения автобусов №28 («пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет». Эти изменения произошли в связи с обращениями жителей, проживающих на ул. Лесной в п. Косая Гора.

Так, новая схема исключает проезд автобусов этого маршрута по ул. Лесной (Косая Гора)

Фото: Администрация города

Фото: Администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU

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