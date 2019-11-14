В Туле поменялся маршрут автобуса №28

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, было принято решение об изменении с 9 ноября схемы движения автобусов №28 («пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет». Эти изменения произошли в связи с обращениями жителей, проживающих на ул. Лесной в п. Косая Гора.

Так, новая схема исключает проезд автобусов этого маршрута по ул. Лесной (Косая Гора)