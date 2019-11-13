2019-11-14T10:57:49+03:00
Политика

Владислав Галкин стал новым заместителем главы администрации Тулы

В администрации города произошли кадровые перестановки
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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13 ноября первым заместителем главы администрации Тулы назначен Владислав Галкин. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев. Владислав Галкин начал карьеру в сфере муниципального управления. Тогда, в администрации Тулы, он занял должность главного специалиста отдела по бытовому обслуживанию и координации потребительского рынка.

В 2012 году стал заместителем главы администрации Советского района Тулы. Через год снова вернулся в администрацию города. Два месяца назад Владислав Галкин он был назначен на должность заместителя главы по социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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