Владислав Галкин стал новым заместителем главы администрации Тулы

13 ноября первым заместителем главы администрации Тулы назначен Владислав Галкин. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев. Владислав Галкин начал карьеру в сфере муниципального управления. Тогда, в администрации Тулы, он занял должность главного специалиста отдела по бытовому обслуживанию и координации потребительского рынка.

В 2012 году стал заместителем главы администрации Советского района Тулы. Через год снова вернулся в администрацию города. Два месяца назад Владислав Галкин он был назначен на должность заместителя главы по социальной политике.