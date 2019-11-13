В тульском Центральном парке открылась выставка фототехники

В комнате истории Центрального парка открылась выставка фототехники разных десятилетий «От форматных до цифровых...» Вся представленная техника принадлежит коллекции семьи Крупских.

На открытии выставки представитель семьи Андрей Крупский рассказал о самих уникальных фотоаппаратах, познакомил гостей с историей отечественного и зарубежного фотографического дела. После желающие могли задать интересующие вопросы.

Фото: Алексей ФОКИН

Для осмотра доступно 150 экспонатов. Рядом со многими представлены фотокарточки, сделанные именно из этой техники.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Время работы выставки с 12:00 до 17:00 со среды по воскресение. Выставка продлится до 30 ноября. Вход свободный.