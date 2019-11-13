2019-11-13T09:56:42+03:00
Звезды

В тульском Центральном парке открылась выставка фототехники

Экспозиция находится в комнате истории
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В комнате истории Центрального парка открылась выставка фототехники разных десятилетий «От форматных до цифровых...» Вся представленная техника принадлежит коллекции семьи Крупских.

На открытии выставки представитель семьи Андрей Крупский рассказал о самих уникальных фотоаппаратах, познакомил гостей с историей отечественного и зарубежного фотографического дела. После желающие могли задать интересующие вопросы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Для осмотра доступно 150 экспонатов. Рядом со многими представлены фотокарточки, сделанные именно из этой техники.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Время работы выставки с 12:00 до 17:00 со среды по воскресение. Выставка продлится до 30 ноября. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поднялся в небо на одном крыле: Как в Тверской области возводят памятник Советскому солдату
На месте будущего Ржевского мемориала вырос грандиозный курган, а в мастерской заканчивают отливку памятника. Корреспондент «СВ» побывал на строительстве монумента в Тверской области
Ванесса Мэй: Повернута на чистоте, поэтому люблю Минск
Ее нередко сравнивают с Паганини. Родились в один день, только великий скрипач на двести лет раньше. Перед концертом в Москве она рассказала «СВ», как участвовала в Олимпийских играх в Сочи, о секрете оптимизма и чем ее поразила белорусская столица
Новости 24
«Магнитные бури» на улице Болдина в Туле
Мобильники и алкоголь. Что ещё обнаружено за неделю в тульских местах лишения свободы
20 ноября в Туле пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Развитие ИЖС в Туле для многодетных семей: вода, газ, дороги и чай с пирогом
Кухонный пожар в Туле был ликвидирован до приезда пожарных
13 ноября в Туле облачно, +8°С
Как туляки женились и рождались в середине осени
Полиция накрыла «наркооптовку» в Туле
Тульский рынок «Салют» откроется в 2020 году
В Алексине Тульской области сохранят сосновый лес от застройки
С января вступит в силу закон, освобождающий опекунов инвалидов детства от транспортного налога
На главной площади Тулы вырастут сказочные деревья
Тула, как часть кругосветки на «Буханке»
Новая трактовка ПДД в Туле: даёшь тротуар водителям!
Провальный «бизнес на дизеле» в Туле: три товарища не смогли реализовать свой план по хищению топлива
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
ДТП под Тулой: путь в Москву завершился больницей
Подозреваемы в убийстве в Алексине стажёр полиции ранее спас ребёнка от гибели
В Туле 12 ноября без осадков
Международный баскетбол снова в Туле!
Движение в Туле: на Восточный обвод поворачиваем по-новому
Жители Тульской области разбогатели в 2019 году
В кафе на Пролетарской набережной туляк устроил пьяный дебош
Эхо войны: найденный под Венёвом снаряд ликвидирован сапёрами МЧС
УК не принимает никаких мер: Плесень расползается по стенам тульских квартир
Гибель человека в Куркинском районе: началось судебное разбирательство
Умер легендарный тульский краевед Александр Наумов
Перестрелка в Алексине: стажёр полиции против агрессивной толпы