Туляки смогут встретить Новый Год в Крыму

23 декабря начнётся движение по железнодорождной части Крымского моста.

Добраться в Крым из Тулы на поезде становится реальностью. Билеты на поезда нового направления поступили в продажу 8 ноября в 8 часов утра и уже пользуются повышенным спросом у потенциальных пассажиров. Пока будут курсировать два маршрута именных составов «Таврия» между материковой Россией и полуостровом: Санкт-Петербург — Севастополь и Москва — Симферополь. Пассажирские перевозки будут осуществляться частной железнодорожной компанией.

Остановки в Туле у «Таврии» не намечается (по крайней мере, на данное время), поэтому из оружейной столицы на полуостров можно будут попасть только на перекладных. «Крымский маршрут» будет включать остановки в городах: Бологое, Тверь, Рязань, Мичуринск (Тамбовская обл.), Грязи (Липецкая обл.), Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Красный (Краснодарский край), Владиславовка (Крым), Джанкой, Бахчисарай. Ближайшие к Туле перевалочные пункты, таким образом, это Рязань и Воронеж.

Откроет движение поездов «Таврия» рейс на Севастополь, который выйдет с Московского вокзала Северной столицы 23 декабря в 14:00 (МСК). Время в пути составит 43,5 часа, стоимость проезда - от 3500 рублей (плацкарт). Будет курсировать 5 одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами.

Из Москвы первый состав отправится в Симферополь с Казанского вокзала 24 декабря в 23:45 (МСК). На этом направлении будут курсировать 4 двухэтажных состава с вагонами купе и СВ. Время в пути составит 33 часа, стоимость проезда - от 2966 рублей (купе). Так как от Тулы до Белокаменной ходит достаточное количество самого разнообразного транспорта — как поездов так и автобусов, то этот вариант выглядит более удобным. Так что теперь у туляков появится прекрасная возможность провести новогодние праздники в Крыму.

Напомним, строительство Крымского моста началось после воссоединения Крыма и России в 2014 г. Автодорожный мост был открыт в 2018 г. Ожидаемый срок открытия железнодорожного моста — декабрь 2019 г. для пассажирского транспорта и июнь 2020 г. для грузового. Общая длина транспортного перехода — 19 км. Является самым длинным мостом в России и Европе.