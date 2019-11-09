2019-11-09T11:18:18+03:00
Происшествия

Более 200 пожаров произошло в Тульской области за месяц

Региональные спасатели подвели итоги работы за октябрь
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле региональное спасательное ведомство подвело итоги работы за октябрь 2019 года. На совещании представили ряд докладов, которые касались отчетной работы ведомства.

8 ноября 2019 года в Главном управлении МЧС России по Тульской области подвели итоги деятельности ведомства за октябрь.

За месяц пожарно-спасательные подразделения выехали на 937 вызов, ликвидировалт 205 пожаров. Для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий ДТП, оказания помощи населению и организациям осуществлено 259 выездов.

Также за указанный период из горящих квартир было эвакуировано 60 человек, из задымленных помещений было спасено 5 человек. На ежедневное дежурство в Тульской области заступает 41 добровольная пожарная команда с общей численностью 313 человек, на вооружении которых находится 61 единица техники. Подразделениями добровольной пожарной охраны за октябрь осуществлено реагирование на 5 вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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