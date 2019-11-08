Михаил Калашников: легендарный и никем не превзойдённый

8 ноября в Тульском Государственном музее оружия состоялось торжественное открытие выставки «Мир Калашникова», посвящённой 100-летию легендарного конструктора-оружейника. В церемонии открытия приняли участие члены областного правительства. В своём приветственном адресе губернатор Алексей Дюмин отметил, что «это значимое событие не только для Тульской области, как для оружейной столицы России, но и для всей страны».

фото: Алексей ФОКИН

В экспозиции представлены более 100 подлинных предметов. Центральное место у знаменитого стрелкового оружия, разработанного Михаилом Калашниковым — легендарные образцы вооружений — лучшие в мире и до сих пор никем не превзойдённые. Здесь можно будет подробно узнать о самой известной разработке Калашникова — легендарном АК. На основе 7,62-мм автомата Калашникова было создано целое семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74 и их модификации, ручной пулемёт Калашникова, карабины и гладкоствольные ружья «Сайга» и другие виды огнестрельного вооружения. В том числе представлены модификации легендарного автомата Калашникова, выпущенные не только в России, но и в Китае, Болгарии, Польше, Румынии, Египте, Финляндии, Венгрии, Германии, Израиле и других странах. Общее количество всех разновидностей автомата Калашникова, на хранении и вооружении ВС РФ на 2013 год, составляло 17 000 000 единиц. АК состоит на вооружении более чем в 100 странах мира. Изображён на гербах 6 государств.

фото: Алексей ФОКИН

Так же посетители могут увидеть мемориальные предметы, памятные подарки, фотографии и книги, посвящённые профессиональной деятельности Михаила Калашникова.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.

Напомним, что в 2016 году Президент Владимир Путин издал Указ о праздновании 100-летия Михаила Калашникова.