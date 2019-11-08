Житель Тульской области Сергей Ковяк стал победителем фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!»

Фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», организованный «Комсомолкой» совместно с компанией «Росгосстрах», стал уже традиционным. В прошлом году он вызвал у читательской аудитории живой интерес — в редакцию поступило более 1 000 оригинальных работ, сделанных как профессиональными фотографами, так и любителями со всей России.

В этом году творческое соревнование завершилось 3 октября. Принять участие мог также любой желающий. Оценивали работы два жюри: одно — народное, состоящее из читателей газеты, второе — профессиональное. Главный приз — тур на двоих по России в любом направлении.

Победителем фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!» в этом году стал житель Тульской области Сергей Васильевич Ковяк. Его пейзажные работы, сделанные в Епифани, Новомосковске и д. Кондуки в Узловском районе были признанны лучшими.

Фото: Сергей Ковяк

Сергей Васильевич живет в Новомосковске. Основная его профессия — начальник складского комплекса на Новомосковском заводе полимерных труб, а фотографию считает своим хобби. Начал самостоятельно ей увлекаться еще с 13 лет.

Фото: Сергей Ковяк

Участвовать в конкурсах Сергею Ковяку не впервой. Одни из самых крупных, в которых получал гран-при — Best of Russia и Международный конкурс «Nikon-2019».

Фото: Сергей Ковяк

Еще одним своим хобби фотограф считает путешествие, куда обязательно берет с собой фотоаппарат. Больше предпочитает фотографировать пейзажи. Как урбанистические, так так и природные.

-Очень люблю тульские пейзажи. Где снимать — не имеет значения. Для фотографа исключительных мест не бывает. Достаточно просто выйти из дома с хорошим настроением, и идеи для фотографий появятся сами.

С фотоаппаратом не расстаюсь. Несмотря на то, что люблю города, часто ухожу с туристических троп туда, где идет обычная жизнь — без толпы и большого скопления людей, - делится победитель конкурса с «Комсомолкой».

В ближайших планах путешествий Сергея Васильевича — посетить Алтай, Карелию и Сочи. Конечно же с фотоаппаратом.