2019-11-08T13:34:06+03:00
Общество

Житель Тульской области Сергей Ковяк стал победителем фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!»

Он получил главный приз - сертификат от компании Coral Travel на 100 тыс. рублей. Сергей отправится в тур на двоих по России в любом направлении
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: "КП"Фото: "КП"
Изменить размер текста:

Фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», организованный «Комсомолкой» совместно с компанией «Росгосстрах», стал уже традиционным. В прошлом году он вызвал у читательской аудитории живой интерес — в редакцию поступило более 1 000 оригинальных работ, сделанных как профессиональными фотографами, так и любителями со всей России.

В этом году творческое соревнование завершилось 3 октября. Принять участие мог также любой желающий. Оценивали работы два жюри: одно — народное, состоящее из читателей газеты, второе — профессиональное. Главный приз — тур на двоих по России в любом направлении.

Победителем фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!» в этом году стал житель Тульской области Сергей Васильевич Ковяк. Его пейзажные работы, сделанные в Епифани, Новомосковске и д. Кондуки в Узловском районе были признанны лучшими.

Фото: Сергей Ковяк

Фото: Сергей Ковяк

Сергей Васильевич живет в Новомосковске. Основная его профессия — начальник складского комплекса на Новомосковском заводе полимерных труб, а фотографию считает своим хобби. Начал самостоятельно ей увлекаться еще с 13 лет.

Фото: Сергей Ковяк

Фото: Сергей Ковяк

Участвовать в конкурсах Сергею Ковяку не впервой. Одни из самых крупных, в которых получал гран-при — Best of Russia и Международный конкурс «Nikon-2019».

Фото: Сергей Ковяк

Фото: Сергей Ковяк

Еще одним своим хобби фотограф считает путешествие, куда обязательно берет с собой фотоаппарат. Больше предпочитает фотографировать пейзажи. Как урбанистические, так так и природные.

-Очень люблю тульские пейзажи. Где снимать — не имеет значения. Для фотографа исключительных мест не бывает. Достаточно просто выйти из дома с хорошим настроением, и идеи для фотографий появятся сами.

С фотоаппаратом не расстаюсь. Несмотря на то, что люблю города, часто ухожу с туристических троп туда, где идет обычная жизнь — без толпы и большого скопления людей, - делится победитель конкурса с «Комсомолкой».

В ближайших планах путешествий Сергея Васильевича — посетить Алтай, Карелию и Сочи. Конечно же с фотоаппаратом.

Фото: "КП"

Фото: "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян
Новости 24
«Арсенал» vs «Спартак»: кто кого... перекречит
В Туле грузовик сбил девочку на пешедходном переходе
Гастролёр из Орла подозревается в серии квартирных краж в Туле
Дерево как препятствие на дороге в Большой Туле. Пострадал человек
«Иванушки International», задорные коньки и дискотека на льду в Туле
День науки в Тульском Экзотариуме: узнать и испытать
Друзья-злодеи из Тулы осуждены на 41 год за грабежи и изнасилования
Автобус №52: будет ли «хэппи-энд» в тульском «транспортном арт-хаусе»
В Заокском районе Тульской области мошенница обманывала пенсионеров на деньги
В Туле водитель устроил сотрудникам Госавтоинспеции «шоу»
«Сюрприз» к Новому году: в Туле с 2020 года могут закрыться четыре маршрута общественного транспорта
8 ноября в Туле не холодно, но дождливо
8 ноября часть Тулы останется без электричества
Под Тулой на железнодорожном переезде застрял грузовик
В Тульской области выявлены случаи незаконной перевозки людей
Никто не будет забыт: в Польше нашли останки туляка, погибшего в концлагере для военнопленных
Под Тулой в результате аварии «ВАЗ» снес металлическое ограждение
Срочно требуется директор детского сада в Фёдоровке: глава администрации Тулы в роли «хэд-хантера»
В воскресенье в Туле будет действовать «сухой закон»
В Щекино Тульской области на трассе «лихачил» нетрезвый водитель
10 ноября тульский «Арсенал» проведет домашний матч с «Зенитом»
В Тульской области руководитель муниципального учреждения обвиняется в растрате бюджетных средств
Туляк обвиняется сразу по трем статьям по сбыту наркотических средств
Непогода в России: службы Тульской области должны быть полностью готовы
Тульские росгвардейцы вовремя прекратили щёкинский «пьяный автоэкстрим»
В Туле уволили сотрудника охраны одного из детских садов
В Туле Косую Гору окутал фиолетовый туман