Администрация Тулы разъяснила, зачем город оградили заборами

В Туле начали активно устанавливать пешеходные ограждения на дорожных объектах. Специальные ограждения появились уже на 23 дорожных объектах . У горожан такое количество заборов вызвало недоумение.

В городской администрации разъяснили причину установки уличных ограждений. В официальном сообщении говорится, что «установка ограничивающих ограждений – забота о безопасности пешеходов».

Правила установки и параметры ограничивающих пешеходных ограждений определены государственным стандартом. Обязанность администрации по установке пешеходных ограничивающих ограждений подтверждена судебными решениями. Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев сообщил, что цель таких ограждений - обеспечение безопасности участников дорожного движения пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у пешеходных переходов, а также у наземных пешеходных переходов вдоль детских учреждений.

По данным ГИБДД УМВД России по Туле, с установкой ограничивающих ограждений число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в областном центре заметно сократилось.