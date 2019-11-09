2019-11-09T16:15:15+03:00
Общество

Администрация Тулы разъяснила, зачем город оградили заборами

Специальные ограждения появились уже на 23 дорожных объектах
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В Туле начали активно устанавливать пешеходные ограждения на дорожных объектах. Специальные ограждения появились уже на 23 дорожных объектах . У горожан такое количество заборов вызвало недоумение.

В городской администрации разъяснили причину установки уличных ограждений. В официальном сообщении говорится, что «установка ограничивающих ограждений – забота о безопасности пешеходов».

Правила установки и параметры ограничивающих пешеходных ограждений определены государственным стандартом. Обязанность администрации по установке пешеходных ограничивающих ограждений подтверждена судебными решениями. Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев сообщил, что цель таких ограждений - обеспечение безопасности участников дорожного движения пешеходов, прежде всего детей. Их устанавливают у пешеходных переходов, а также у наземных пешеходных переходов вдоль детских учреждений.

По данным ГИБДД УМВД России по Туле, с установкой ограничивающих ограждений число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в областном центре заметно сократилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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