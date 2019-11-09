2019-11-09T11:27:36+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в Тульской области: в покореженном авто пострадали несколько человек

Авария произошла ночью 9 ноября
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В ночь на субботу, 9 ноября, на автодороге под Тулой произошло страшное ДТП. В алексинском селе Солопенки автомобиль «Хонда» вылетел в кювет и перевернулся. От удара машина получила сильные механические повреждения. Страшно представить, что в этот момент происходило в с теми, кто находился в салоне.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Региональное спасательное ведомство сообщает о том, что в результате ДТП пострадали несколько человек.

Причину ДТП и более подробную информацию о пострадавших установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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