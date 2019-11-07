2019-11-07T13:03:32+03:00
Общество

Тульские преемники ратных подвигов генералиссимуса Суворова празднуют юбилей

7 ноября Тульское суворовское военное училище отмечает 75-летие со дня своего образования
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7 ноября Тульское суворовское военное училище отмечает 75-летие со дня своего образования7 ноября Тульское суворовское военное училище отмечает 75-летие со дня своего образованияФото: Алексей ФОКИН
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Тульское суворовское училище было открыто 7 ноября 1944 года на основании приказа №01 Государственного комитета обороны от 4 июля того же года.

На территории училища прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие представители командования ВДВ, администрации Тульской обл., общественных и ветеранских организаций города, выпускники училища, школьники и юнармейцы. Обучение в Тульском СВУ базируется на классической школьной программе, но с углублённым изучением истории, военного дела, практических занятий по военно-прикладным видам спорта. Изучаются два иностранных языка. Учебная база кабинетов физики, химии и биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. Есть классы для занятий по робототехнике, авиа- и судомоделированию.

Тульские суворовцы показывают отличные результаты на Всероссийских проверочных работах по учебным предметам и являются постоянными участниками различных олимпиад и конкурсов.

Начиная с 1944 года, абсолютное большинство выпускников Тульского СВУ посвятили себя офицерской службе в армии и на флоте. Многие стали учёными, инженерами, спортсменами. Около 150 воспитанников училища защитили кандидатские и докторские диссертации, стали профессорами, заслуженными работниками культуры, заслуженными деятелями науки и техники, изобретателями. Тульское СВУ являлось участником Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. 72 воспитанника Тульского СВУ удостоены золотых медалей, а серебряных — 130 суворовца. 10 сентября 1960 года было училище было расформировано, а на его учебно-материальной базе создана школа-интернат (просуществовала до августа 2001 г.). Более 400 воспитанников распределили по другим Суворовским военным училищам (Воронежское, Московское, Минское).

По инициативе губернатора Тульской области, Героя России, генерал-лейтенанта Алексея Дюмина в марте 2016 года Президент Владимир Путин принял решение о возрождении Тульского Суворовского военного училища. В апреле 2016 года началось строительство новых учебных корпусов на Восточном обводе, которое завершилось накануне начала нового учебного года.

За рекордно короткие сроки был построен целый ряд сооружений. 8 сентября 2016 года Тульское СВУ посетили Президент Владимир Путин и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В ходе этого визита училищу было вручено знамя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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