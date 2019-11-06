Чтобы спасенных стало больше. В Туле начал работу симуляционный центр для медиков

Подготовка специалистов среднего звена на таких тренировочных площадках – одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Здесь за полгода смогут повысить квалификацию более 1 000 медиков. В первую очередь это «новобранцы» скорой медицинской помощи, фельдшеры, которые в этом году пришли в службу. Занятия включают лекции, компьютерное тестирование и отработку полученных навыков на практике. Обучение проходит по трем основным стандартным программам: сердечно-легочная реанимация, азбука ЭКГ и транспортировка пациентов при ДТП.

Для создания центра в рамках регионального бюджета закуплено профессиональное обучающее оборудование (симуляторы практических навыков, реалистичные компьютеризированные манекены, модели для обучения отдельным манипуляциям), которое позволит максимально эффективно отработать и закрепить у сотрудников все техники, необходимые при оказании помощи на догоспитальном этапе.

- Мы подготовили учебные классы в соответствии со всеми действующими стандартами, у нас высококлассный преподавательский состав. Сейчас здесь обучаются фельдшеры подстанций скорой медицинской помощи. Занятия с интерактивными манекенами позволяют молодым специалистам начать работу с реальными пациентами с уже приобретенными практическими навыками. А у опытных фельдшеров появляется возможность еще раз проверить себя и свои знания. В нашем симуляционном центре планируется проводить обучение и немедицинской аудитории - работников других специальностей и жителей области - по программе «Первая помощь», - отметила врио главного врача тульского ЦМК Наталья Полякова.

Татьяна Семина, заместитель министра здравоохранения Тульской области:

- Симуляционный центр позволяет не только обучать работников скорой медицинской помощи, но и повышать квалификацию фельдшеров сельских ФАПов, поликлиник и амбулаторий. С открытием такого центра мы получили возможность качественно, по своим программам и на собственной базе готовить средний медперсонал.

Точно поможет!

Тем временем мы своими глазами убедились в том, что симулятор максимально приближен к реально пострадавшему человеку. У него есть пульс, синеют пальцы, если в крови наблюдается недостаток кислорода. Да что там пульс - манекен умеет дышать и кашлять!

- Тренажеры имеют хорошее качество материалов, имитирующее сопротивление тканей при выполнении манипуляций. Есть возможность делать инъекции. Один из манекенов позволяет отработать навыки помощи пострадавшему при 80 видах различных ран. Работая на симуляторе, специалисты даже начинают нервничать и волноваться, хотя перед ними не живой человек: это тоже говорит в пользу реалистичности манекенов. Зато к концу занятий медработники уходят более ободренными и уверенными в себе, - подчеркивает заведующая симуляционным центром Лариса Ионочкина.

Опыта много не бывает

Фельдшер Марина Бабыкина работает на скорой помощи уже восьмой год, однако возможность повысить свою квалификацию не считает лишним:

- Необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания - опыта много не бывает! Каждый раз, когда приезжаешь на вызов, сталкиваешься с чем-то новым. Ведь каждый пациент индивидуален, к каждому нужен свой подход.

- Марина, почему Вы решили связать свою жизнь с медициной? У вас в семье тоже есть врачи?

- Я с самого детства мечтала об этой благородной и такой необходимой людям профессии, хотя у нас в роду медиков не было, поэтому я, можно сказать, первопроходец! В 2012 году окончила Тульский медицинский колледж, начала работать на «скорой». Работала «вторым номером», а сейчас уже сама являюсь ведущим в тандеме с напарником. Симуляционный центр – отличная возможность закрепить свои навыки: и хотя у меня уже есть серьезный опыт практической работы, тренировка не помешает! Чтобы потом, когда наступит трудовая смена, быть по максимуму подготовленным к спасению человеческой жизни.