Программа капремонта Тульской области: итоги и планы

Тульская область – вторая в ЦФО

- Тема капитального ремонта важная и значимая, поскольку касается большинства жителей Тульской области. И даже если люди не проживают в многоквартирных домах, они обращают внимание на результаты нашей работы - обновленные фасады и кровли, заметно улучшающие облик городов, - отметил Олег Дючков.

Он напомнил, что программа капитального ремонта в регионе осуществляется с 2014 года и рассчитана до 2043 года. В рамках программы планируется отремонтировать 10 473 многоквартирных дома.

На сегодня отремонтировано 10 113 конструктивных элементов в 4 544 многоквартирных домах, стоимость этих работ более 6,1 млрд рублей. По краткосрочному плану 2019 года предусмотрен ремонт 1 800 конструктивов в 840 домах по всей области. В настоящее время более 97% работ уже выполнено.

- Не первый год Фонд капитального ремонта Тульской области положительно оценивается Минстроем России как один из наиболее эффективных в стране по ряду показателей реализации региональной программы капремонта: объем выполняемых работ, полнота исполнения краткосрочных планов, уровень собираемости вносов жителей, - продолжил министр. - По итогам реализации программы за 9 месяцев 2019 года, наша область занимает 2-е место среди субъектов Российской Федерации.

- В отличии от ряда других регионов, в Тульской области по видам работ наиболее полный состав: при ремонте фасадов мы выполняем целый комплекс - ремонт стен дома, замену оконных и дверных блоков в местах общего пользования, устройство козырьков, отмостки. При ремонте крыши устраивается водосточная система, - подчеркнул Олег Дючков.

От малоэтажек – к «хрущевкам»

Представляя картину и динамику реализации программы капитального ремонта в цифрах, Олег Дючков обратил внимание, что в 2020 году предусмотрен ремонт 766 многоквартирных домов. На эти цели будет направлено более 1,4 миллиарда рублей. В основном в грядущем году будут ремонтировать дома высотой более 4-х этажей.

- Незначительное снижение количества домов объясняется тем, что ремонт небольших малоэтажных домов по программе капремонта в 2019 году практически завершен, - пояснил он. - Мы переходим к домам более поздней постройки - к «хрущевкам», которые характеризуются большей площадью помещений и объемом инженерных систем. При этом работы становятся более сложными из-за конструктивных особенностей зданий. В связи с этим в план работ будущего года включено меньше домов, но это не значит, что снизились темпы, уменьшились объемы и состав работ.

Согласно краткосрочному плану на 2020 год в следующем году будет выполняться ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой приборов учета и т. д. В целом, это 1 840 видов работ.

В грядущем году продолжится работа по замене лифтов, которая проводится в рамках региональной программы при поддержке губернатора Алексея Дюмина. В 2018-2019 годах установлено 333 новых лифта в 99 многоквартирных домах. В 2020 году на реализацию программы из бюджета Тульской области будет направлено 350 млн рублей.

Новый тариф на взносы

Значительное внимание Олег Дючков уделил вопросу индексации минимального взноса за капитальный ремонт, который произойдет с 1 января 2020 года. Он напомнил, что минимальный размер взноса в регионе оставался неизменным с 2016 года и составлял 6,6 руб. /кв. м – 8 руб. кв /м. Однако, в соответствии с рекомендациями Минстроя России, через каждые три года следует переоценивать значения необходимого размера взноса.

К тому же с 2016 года произошло существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, возросла стоимость работ.

- В среднем плата, например, за двухкомнатную квартиру изменится на сумму от 50 до 70 рублей в месяц, - добавил Олег Иванович. - Значение минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Тульской области, является средним по сравнению с другими регионами ЦФО.

Кому положены льготы

Олег Дючков напомнил, что в Тульской области продолжают действовать меры государственной поддержки на оплату коммунальных услуг. В пределах нормативной площади на 100% компенсацию расходов на оплату взносов имеют право: Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 80 лет.

50% компенсация на оплату предоставляется гражданам более чем 30 льготных категорий, среди них: одинокие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп, достигшие возраста 70 лет, и одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет; многодетные семьи, имеющие 7 и более детей; инвалиды, участники ВОВ; ветераны боевых действий; ветераны труда и граждане других категорий, определенных региональным законодательством.

Кроме того, согласно Жилищному кодексу РФ, взнос на капитальный ремонт учитывается при расчете субсидии на оплату коммунальных услуг в зависимости от дохода семьи.

Глас народа

Ирина Маликова, старшая по дому на ул. Первомайская, 2

- Очень хорошо, что приводят в порядок фасады и капитально ремонтируют такие старые, но очень красивые жилые дома по проспекту Ленина в районе пересечения с улице Первомайской. Почти все они - памятники культуры 50-х годов, но с течением времени пришли в обветшалое состояние. В этом году почти завершили капремонт в доме №52 на Первомайской. Новый фасад теперь у дома по проспекту Ленина, 65/4. Здание это необыкновенное, памятник культурного наследия, построено в стиле ампир. Мы наблюдали, как кропотливо шла реставрация элементов фасада. В результате дом приобрел вид, который имел в 60-70-х годах прошлого века. Уверена, что эти комплексные капитальные работы оценят не только жители, но и все туляки, потому что эти дома - и есть та самая «старая Тула», которую так важно сберечь и не потерять.

В доме на пр.Ленина, 65/4 в Туле проведен полный цикл работ по капитальному ремонту: ремонт инженерных сетей, кровли, реставрация облика здания, приведение в порядок фасадаФото: материалы пресс-служб

Только цифры: Минимальный размер взноса за капремонт с 1.01.2020 года в Тульской области будет проиндексирован в размере: • для 1-2-этажных домов – 8,60 р. за кв. м; • для 3-5-этажных домов – 7,99 р. за кв. м; • для домов выше 6 этажей– 9,28 р. за кв. м; • для домов, признанных объектами культурного наследия, – 9,00 р. за кв. м.