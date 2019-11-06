2019-11-06T16:42:49+03:00
Звезды

11 том «Детской энциклопедии» - «Растения» уже в продаже!

Эта книга – настоящий подарок для любознательных школьников, а также их родителей и воспитателей.
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Уникальная энциклопедия уже в ТулеУникальная энциклопедия уже в ТулеФото: материалы пресс-служб
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Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ о растительном мире нашей планеты, развивающие задания и интересные факты помогут ребенку узнать много нового и подготовиться к школе.

Напомним 28 августа в Туле вышла уникальная книжная коллекция «Детская энциклопедия». Эти книги – настоящий подарок для любознательных дошкольников и учеников начальной школы, а также их родителей. Яркие иллюстрации и увлекательный рассказ на самые различные темы: от домашних животных до важных изобретений, развивающие задания и интересные факты помогут вашему ребенку узнать много нового. Высокое качество полиграфии делает тома коллекции отличным подарком для будущих гениев.

Каждый новый том будет поступать в продажу еженедельно по средам. Коллекция состоит из 30 томов.

Книги вы сможете приобрести в киосках «Пресса» в Туле по адресам:

Зареченский район:

ул. Октябрьская, 5 (на пересечении ул.Октябрьска/Епифанская)

пересечение ул. Комсомольская/М.Горького (ост. "Хопер")

ул. Пузакова, 3

ул. Октябрьская, 93 (около маг."Спутник")

ул. М. Горького, 33 (ост. "Трамвайное кольцо")

ул. Октябрьская 203 (ост. "Комсомольский парк")

ул. Пузакова, 2, ост. «Демидовская»

Привокзальный район:

ул. Ползунова, 7 (РТИ)

Красноармейский пр-т, 48 (около НИИ Репрографии)

п.Косая Гора, М.Горького, 13

Мясново, ул.Кабакова, 79 (около маг. "Прогресс")

пр-т Ленина, 104 (ост."Педуниверситет")

Пролетарский район:

ул.Металлургов, 80-а ( авт.ост. "К/т Искра")

ул.Марата, 26 (ост. "Плеханова")

ул.Кутузова, 13

ул.Вильямса, ост. "Нестерова"

ул. Вильямса, 30 (ост. "Областная больница")

ул.Майская, 5

ул. Ложевая, 133 (ост. "ул.Калинина")

Советский район:

ул.Коминтерна, 28 (ТЦ "Маргарита")

пр-т Ленина, 92 ( ост. "Автовокзал")

ул.Советская, 12 (ост. "Пл.Восстания")

Красноармейский пр-т, 21

ул. Лейтейзена, 3

ул. Советская, 2

ул.Вересаева, 6

Центральный район:

ул. Кауля, 13 (около маг."Хозтовары")

ул. Кауля, 45 (ост."Красный перекоп")

пр-т Ленина, 129 (ост. "Вознесенского")

ул. Первомайская, 10

пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)

Павильон «Пресса»:

пр Ленина, 116

Внимание: тома «Детской энциклопедии» можно заказать по телефону 50 12 92

Без возрастных ограничений 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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