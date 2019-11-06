День гагаузской культуры проводился в преддверии одного из главных гагаузских праздников — Касым. 8 ноября ежегодно гагаузы отмечают один из самых любимых праздников – Касым – День Святого Дмитрия. Этот праздник символизирует завершение уборки урожая, окончание летнего сезона и начало зимы. В этот день во всех церквях Гагаузии проходят праздничные богослужения, различные мероприятия и народные гулянья.

Познакомиться с гагаузской культурой пришли друзья, представители национально-культурных организаций и объединений Тулы, студенты ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Зрителей приветствовал заведующий Центром народного творчества Алексей Ченцов. Он отметил, что изучение культуры помогает становиться духовно богаче, добрее, сплоченней. С приветственным словом также выступил сотрудник епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества Тульской епархии протоиерей Виктор Елизабария. Презентацию традиций и обычаев гагаузской культуры провели заведующая сектором «Центр национальных культур» Рязанцева Евгения и руководитель гагаузской группы в Тульской области Ирина Караман. Гости познакомились с историей и географическим положением Гагаузии, символикой флага и герба, главными праздниками, увидели женский и мужской национальный костюм, традиционные виды рукоделия и музыкальные инструменты. Видео-ролик перенес зрителей в мир верований и легенд, представил крестьянское жилище и предметы быта, свадебный обряд и национальные угощения. Интерес вызвал мастер-класс по выжиганию традиционных узоров на сусаке (посудная тыква), гагаузские танцы, пригласившие всех в дружный круг, логическая игра «Куран», которой почти 3 000 лет.

Национальную мелодию «Кадынжа» на флейте исполнила Алина Тасмалы. Звучал русский народный инструмент – калюка – в исполнении заведующего Центром народного творчества Алексея Ченцова.

Песню «Сладкое вино» на молдавском языке исполнил руководитель региональной культурно-просветительской организации молдаван «Стругурел» Юрий Залдя. С заключительным словом выступил Председатель исполкома Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Лев Исаевич Райхлин. Он отметил, что День гагаузской культуры впервые проведен в Туле и было очень интересно познакомиться с их национальной культурой и бытом. Председатель Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Тофик Мусаев поблагодарил всех участников праздника и вручил памятные подарки.

Вручение благодарственных писем и общее фото на память завершили День гагаузской культуры.