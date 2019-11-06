Иск на большую сумму: ООО «Хартия» комментирует ситуацию

В картотеке арбитражных дел под номером А40-290446/2019 1 ноября появилась карточка с рекордной суммой иска — 7 130 033 017 рублей. Сразу бросилось в глаза, что сумма иска идентична ИНН инициатора иска. Вот как прокомментировали в «Хартии» данную ситуацию:

«Произошла техническая ошибка. Действительно есть такой иск, но речь в нем идёт об урегулировании разногласий в договоре между двумя хозяйствующими субъектами и никакой финансовой нагрузки данный иск не несет»- пояснил первый заместитель директора филиала Тульский ООО «Хартия» Александр Фомин.

В данный момент ошибка в картотеке арбитражных дел исправлена.