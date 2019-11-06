2019-11-06T12:14:20+03:00
Общество

Иск на большую сумму: ООО «Хартия» комментирует ситуацию

Многие СМИ и соцсети опубликовали вчера перепечатку из известного телеграмм-канала об иске на большую сумму ООО «НЕТЧ ТУЛА» к ООО «Хартия». Редакция провела расследование и пришла к выводу, что это техническая ошибка, преподнесенная в выгодном свете
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В картотеке арбитражных дел под номером А40-290446/2019 1 ноября появилась карточка с рекордной суммой иска — 7 130 033 017 рублей. Сразу бросилось в глаза, что сумма иска идентична ИНН инициатора иска. Вот как прокомментировали в «Хартии» данную ситуацию:

«Произошла техническая ошибка. Действительно есть такой иск, но речь в нем идёт об урегулировании разногласий в договоре между двумя хозяйствующими субъектами и никакой финансовой нагрузки данный иск не несет»- пояснил первый заместитель директора филиала Тульский ООО «Хартия» Александр Фомин.

В данный момент ошибка в картотеке арбитражных дел исправлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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