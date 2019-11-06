2019-11-06T10:44:51+03:00
Общество

В центре азиатской культуры

26 октября 2019 года состоялось выездное заседание Совета ТРО ООО «Ассамблея народов России» в г. Новомосковске Тульской области.
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В центре азиатской культурыВ центре азиатской культурыФото: материалы пресс-служб
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В заседании принимали участие представители национальных общественных объединений и организаций, диаспор и землячеств г. Тулы и Тульской области. Среди приглашенных почетных гостей на заседании был председатель ООО «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев», член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Ибрагим Худайбердиев, который в ходе совещания дал высшую оценку деятельности национального сообщества Тульской области.

Открыл совещание с приветственным словом председатель Еврейской национально-культурной автономии Тульской области, председатель исполкома Тульского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Лев Райхлин.

Он выступил с инициативой о проведении праздника в следующем году по случаю 25-летия международной общественной организации «Достлуг-Дружба». Именно на базе данной организации был создан Совет ТРО ООО «Ассамблея народов России». Все эти годы руководителем организаций является Тофик Мусаев. Лев Райхлин предложил создать комиссию по подготовке праздника. Также был рассмотрен вопрос о подготовке и организации фестиваля «Страна в миниатюре», который состоялся 4 ноября в День народного единства. Лев Райхлин напомнил участникам заседания о прекрасно проведенном празднике по случаю открытия спортивной площадки в деревне Головино, пос. Дубна, Тульской области, организованном диаспорой турок-месхетинцев, руководителем которой является Мустафа Мамедов. И поблагодарил всех руководителей национальных организаций, которые помогли в организации мероприятия и привезли спорт-инвентарь для детей деревни Головино.

Во время заседания руководитель региональной общественной культурно-просветительской организации молдаван «Стругурел» Юрий Залдя поделился радостной новостью. В продолжение совместной работы ТРО ООО «Ассамблея народов России» и органами власти в деревне Головино установили чудо-теремок для юных турок-месхитинцев. Это стало возможным благодаря гранту от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который был выделен члену Общественного совета муниципального образования Дубенского района Ольге Крупниной за многолетнюю успешную волонтерскую деятельность.

Сегодня МОО «Достлуг-Дружба» и ТРО ООО «Ассамблея народов России» своей деятельностью наглядно показали, что можно и нужно более активно использовать огромный потенциал этнических сообществ, их возможности для усиления Российского государства, установления в нем мира и согласия.

С расширенным докладом на заседании выступил руководитель отдела культуры Тульской областной правозащитной общественной организации «Азиатское Содружество» Алексей Белых. Он рассказал о проводимой работе в сфере национальной политики на местном, региональном и федеральном уровнях, а также о том, что представители азиатской культуры с большим интересом принимают участие в мероприятиях, проводимых ТРО ООО «Ассамблея народов России».

Президент ОО «Региональная национально-культурная автономия узбеков и узбекистанцев Тульской области Мухаммади Алимурадов и председатель Совета ТРО ООО «Ассамблея народов России» Тофик Мусаев выразили огромную благодарность всем руководителям и членам национальных организаций Тульской области за проводимую работу в сфере межнационального сплочения и большой личный вклад по развитию и укреплению гражданского общества в Тульской области. Всем активистам вручили национальные подарки и благодарности.

В завершении все участники совещания собрались за дружным интернациональным столом и отведали различные блюда азиатской кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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