Реновация в Москве "по-тульски"

ГК «ПИК» является лидером по объемам строительства жилья в России , которая возводит 7,4 млн кв. м. Московская компания реализует свои проекты в девяти регионах, где строит 51 жилой комплекс (ЖК) (322 корпусов). Об этом говорится в рейтинге застройщиков (на октябрь 2019 года), подготовленном порталом «Единый ресурс застройщиков». Домостроительные комбинаты компании расположены в Обнинске, Алексине, Нарофоминске и Москве, поэтому Тула в плане размещения хаба АО "ПИК - Индустрия" подходила по всем параметрам. И именно в Технопарке Пролетарского района компания нашла подходящую площадку.

- Наш хаб занимает только по полу первого этажа 7,5 тыс. кв. метров, плюс высота потолков 12 метров, такие параметры нужны производственной площадке. - говорит руководитель логистического центра АО "ПИК-Индустрия" Константин Васильев.

Материалы пресс-служб

- В Технопарке мы все это нашли и по привлекательной арендной плате. Вообще наше партнерство очень плодотворное, здесь слышат все наши просьбы и оперативно решают возникающие вопросы. Ведь модернизация производства идет постоянно, задачи меняются, меняется площадка и ресурсы. Еще совсем недавно здесь трудилось только сорок человек, а сегодня порядка 400 сотрудников занято на производстве. И это только начало. В планах расширение штата до 600 человек и налаживание конвейерного производства. Аналогов подобного предприятия в России пока нет.

Ноу хау в индустриальном строительстве

Как нет аналогов и самого индустриального строительства домов от ГК "ПИК". Принципы, на которых базируется весь процесс работ очень просты - компания изначально просчитывает все нюансы, а именно качество среды, в которой будет жить конечный потребитель. Для этого изначально был изучен европейский опыт застройщиков, технологии и продукты. Сегодня на всех предприятиях ГК "ПИК" используются только инновационные разработки, практически все заготовительные работы делают роботы, что исключает брак и позволяет контролировать процесс на любом этапе. Строительный процесс выстроен по принципу конвейера, простои исключены. В среднем этаж 9-этажной секции дома компания строит за 2 дня. И самое важное, что строит качественно. Дома ГК "ПИК" принципиально отличаются от других застройщиков: подъезды на уровне земли, нет пандусов, высокие, до 12 м потолки в парадной зоне, удобные общедомовые и этажные локации, большие витражные окна, возможность планировки и подбора размера квартиры по желанию заказчика. И это не предел - быстрый доступ к центру мегаполиса, развитая инфраструктура, уникальные игровые зоны, разделение на общественные и приватные зоны, парковки за пределами дворов - все это забота об удобстве потребителя, как обще мировой тренд. Если идеальное здание существует, то здесь его нашли. Производительность завода 1 млн. кв. м жилья в год или 15 000 квартир. Поэтому компания постоянно расширяет свое производство, ищет новые возможности, которые позволят оптимизировать процессы строительства и найти решения, аналогов которым еще нет.

Фото: Материалы пресс-служб

Новое производство

Так появился тульский логистический центр АО «ПИК-Индустрия». Здесь определенным образом перерабатывает облицовочный кирпич для формовки стеновых панелей домов, которые строятся в Москве по реновации, эта программа направлена на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда. Она рассчитана на 15 лет, в нее войдут более 5000 домов.

- Кирпич поступает на производство в виде полуфабрикатов с заводов производителей Старого Оскола и Эстонии. - рассказывает главный инженер Александр Шанин.

Фото: Материалы пресс-служб

- Из него мы получаем облицовочный кирпич для создания стеновых панелей. Готовую продукцию отправляем на наши домостроительные комбинаты. Основной наш партнер это Алексинский завод ЖБИ. Технологический процесс состоит из нескольких этапов. Сначала мы проводим колку кирпича и получаем облицовочную плитку, дальше эта плитка подвергается обработке. Процесс резки плитки для нас очень важен, чтобы готовый продукт соответствовал всем требованиям: размеру,цвету, характеристикам прочности и т.д. Она укладывается в специальные формы-сегменты по заданным рисунку и оттенкам ( их порядка 30). Готовая панель создает видимость кирпичной кладки. На ЖБИ эти сегменты складывают по принципу мозаики, затем начинается сам процесс формирования стеновой панели: утеплитель, бетон, арматура и т.д. Логистика на АО "ПИК-Индустрия"отлажена по часам, машины развозят готовую продукцию по заводам. Каждая смена по плану выдает по 75 поддонов кирпичной плитки.

Только плюсы

Стоит отметить, что производство еще и безотходное, отходы (остатки кирпича) используются для отсыпки дорог. И еще немаловажный момент - в Туле появился надежный и крупный налогоплательщик. Производственная площадка из дня в день наращивает темпы производства. Также, здесь соблюдаются все нормы экологической безопасности. Сотрудники трудятся в специальной форме. Распираторы и наушники выдаются по необходимости, воздух очищается за счет специальной вытяжки, производится постоянная влажная уборка полов.

Рабочий процесс непрерывный 24 часа, это технологическая необходимость. Но график для сотрудников удобный - 12-часовые смены с чередованием день/ночь и выходными. Да и заработная плата выше средней по городу, порядка 42 тыс. рублей. Основной костяк конечно составляют мужчины, но женщины на производстве также задействованы. Они работают контролерами ОТК ,калибровщицами : сверяют размеры и оттенки плитки на соответствие выданному заданию.

Фото: Материалы пресс-служб

На предприятии созданы все условия для комфортной работы. Есть раздевалки, душевые, места для принятия пищи с микроволновками и кулерами для воды. И как показывает время люди охотно идут на предприятие. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Коллективный договор ГК «ПИК» предусматривает компенсацию санаторно-курортного лечения, отдых детей в оздоровительных лагерях как в нашей полосе, так и на Черноморском побережье, выплату материальной помощи, подарки к праздникам, экскурсии для детей. И это еще не все положительные моменты, на предприятии отлажена система карьерного роста. Сотрудники, которые ответственно подходят к выполнению задач, проявляют себя на деле могут из мастера участка стать руководителем подразделения и дальше все зависит только от человека, его стремления развиваться.

Сейчас на предприятии есть острая необходимость в резчиках по плитке, так как это направление новое и в Туле профессиональных кадров мало. Но на Пик-Индустрия отлажен процесс обучения. По словам главного инженера, научиться правильно пользоваться оборудованием и контролировать размер можно за 3-5 смен, было бы желание. Также требуются комплектовщики, операторы погрузчиков и другие специалисты. Предприятие растет день от дня, много заказов, а значит много работы.

Фото: Метериалы пресс-служб

ПИК стандарт

- Технологический процесс нашего предприятия является не только экономически привлекательным, но также позволяет ускорить сроки строительства. - продолжает Константин Васильев. Уникальный рисунок кирпичной кладки делает каждый дом индивидуальным. Это один из важных аспектов - эстетика внешнего вида здания. Группа компаний "ПИК" занимается индустриальным домостроением, которое происходит по определенным законам. Инновационные разработки, европейский опыт, привлечение английских дизайнеров, оптимизация на всех этапах технологического процесса, соблюдение стандартов и сквозной контроль - все это называется "ПИК - стандарт". Это будущее индустриального домостроения сегодня.

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В логистический центр компании «ПИК-Индустрия» требуются:

резчики по камню

подсобные рабочие,

калибровщики,

грузчики

Требования: ответственность, отсутствие вредных привычек, желание работать и зарабатывать. Оформление по ТК РФ, своевременная выплата зарплаты, соцпакет.

Подробности по тел.: 8-961-145-00-60 (Алексин), 8-962-273-67-26 (Тула).