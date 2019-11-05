2019-11-05T18:11:42+03:00
Звезды

Сергей Безруков вновь посетил Тулу

На этот раз артист приехал как режиссер
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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5 ноября Тулу вновь посетил известный актер театра и кино Сергей Безруков. На этот раз артист приехал в оружейную столицу как режиссер. В рамках гастролей Московского Губернского театра Сергей Безруков привез с собой три спектакля: «Вишневый сад» по пьесе А. П. Чехова, караоке-спектакль «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина и третий спектакль для детей «Вождь краснокожих», которые состоятся 5 и 6 ноября.

Перед постановками актер побеседовал с журналистами тульских СМИ, где рассказал о спектаклях и гастролях Московского Губернского театра.

«Вишневый сад можно ставить вечно, постоянно и каждый раз по-новому. Текст автора для него закон. В «Вишневом саде» я не вырвал ни одной буквы, а лишь расставил акценты. Я на это имею право как художник. Это бережное отношение к классике», - говорит Сергей Безруков.

В ходе беседы с журналистами актер призвал больше писать о театре, а не о политике, ведь по словам самого артиста, театр — это и есть лучшая политика. А также поделился и своим отношением к Туле.

«Тулу я очень люблю и люблю приезжать сюда», - сказал Сергей Безруков.

Также он сообщил, что хочет принять участие в фестивале «Толстой» и что уже получил приглашение.

«Нет смысла приезжать в Ясную Поляну без Толстого», - сообщил актер и тем самым приоткрыл завесу тайны с каким спектаклем он приедет в следующий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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