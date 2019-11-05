Выставка в Музее оружия. Создателю непревзойдённого автомата, ставшего одним из символов России, — 100 лет

На выставке можно увидеть знаменитое стрелковое оружие, разработанное Михаилом Калашниковым, узнать о разработках отечественных отечественных конструкторов автоматического оружия. Отдельная тема — легендарные образцы вооружений, разработанные Калашниковым — лучшие в мире и до сих пор никем не превзойдённые.

Организаторы выставки - Тульский государственный музей оружия, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны (г. Санкт-Петербург), ТулГУ, и ведущие оборонно-промышленные предприятия нашей области.

Здесь можно будет подробно узнать о самой известной разработке Калашникова — легендарном АК. На основе 7,62-мм автомата Калашникова было создано целое семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74 и их модификации, ручной пулемёт Калашникова, карабины и гладкоствольные ружья «Сайга» и другие виды огнестрельного вооружения, как в нашей стране, так и за рубежом.

Общее количество всех разновидностей автомата Калашникова на хранении и вооружении ВС РФ на 2013 год составляло 17.000.000 единиц. Состоит на вооружении более чем в 100 странах мира. Изображён на гербах 6 государств.

Вот как военный и технический успех АК объяснял сам его конструктор: «Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни … Когда дорабатывалась его конструкция, я бывал в военных частях, консультировался со специалистами. И солдаты говорили мне, что их устраивает, а что нужно доработать. Получилось простое, надёжное и эффективное оружие ... Он очень простой, этот автомат. Но хочу сказать, что сделать простое иногда во много раз сложнее, чем сложное».

На выставке посетители могут о личности великого оружейника, что его связывает в с нашим городом и с кем он общался из тульских конструкторов, в каких странах выпускают легендарный АК.

Напомним, что в 2016 году Президент Владимир Путин издал Указ о праздновании 100-летия Михаила Калашникова. Справка. Михаил Тимофеевич Калашников (10 ноября 1919, Алтайская губ.— 23 декабря 2013, Ижевск, Респ. Удмуртия) — конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук (1971 г.), генерал-лейтенант (1999 г.), изобрёл всемирно известный автомат Калашникова (АК, 1947 г.) Ветеран Великой Отечественной войны. Дважды Герой Социалистического Труда (1958 г., 1976 г.), Герой Российской Федерации (2009 г.). Лауреат Сталинской премии первой степени (1949 г.), Ленинской премии (1964 г.) и Государственной премии России. Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (1998 г.). Член Союза писателей и Союза дизайнеров России. Депутат Верховного Совета СССР (1950—1958 гг. и 1966—1989 гг.).