В ноябре в тульских многоквартирных домах будет приостановлено газоснабжение
С 5 ноября специалистами АО «Тулогоргаз» будут проводиться работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. Работы планируется осуществлять с 12:00 до 20:00.
Напоминаем, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просьба заранее обратиться в АО «Тулогоргаз» в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.
График плановых работ техобслуживанию и проверке газового оборудования:
5 ноября
- ул. Октябрьская, 203, подъезд № 4.
11 ноября
- ул. Станиславского, 16.
- ул. Металлургов, 78, подъезд № 1.
- ул. Доватора, 6, подъезд № 1.
12 ноября
- ул. Металлургов, 78, подъезд № 2.
- ул. Приупская, 21, подъезд № 1.
- ул. Доватора, 6, подъезд № 2.
13 ноября
- пр. Ленина, 147, корп. 4.
- ул. Металлургов, 78, подъезд № 3.
- ул. Приупская, 21, подъезд № 2.
14 ноября
- ул. Д. Ульянова, 22.
- ул. Бондаренко, 29, подъезды № 5 – 7.
- ул. Металлургов, 78, подъезд № 4.
- ул. Октябрьская, 205, подъезд № 1.
18 ноября
- ул. Станиславского, 4.
20 ноября
- ул. Революции, 24а.
- ул. Революции, 22.
- ул. Октябрьская, 207, подъезд № 2.
25 ноября
- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 1.
27 ноября
- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 2.
28 ноября
- ул. Октябрьская, 211, подъезд № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU