2019-11-05T11:32:51+03:00
Недвижимость

В ноябре в тульских многоквартирных домах будет приостановлено газоснабжение

Публикуем график плановых работ
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Архив "КП"Архив "КП"
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С 5 ноября специалистами АО «Тулогоргаз» будут проводиться работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. Работы планируется осуществлять с 12:00 до 20:00.

Напоминаем, что временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просьба заранее обратиться в АО «Тулогоргаз» в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

График плановых работ техобслуживанию и проверке газового оборудования:

5 ноября

- ул. Октябрьская, 203, подъезд № 4.

11 ноября

- ул. Станиславского, 16.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 1.

12 ноября

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 2.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 2.

13 ноября

- пр. Ленина, 147, корп. 4.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 3.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 2.

14 ноября

- ул. Д. Ульянова, 22.

- ул. Бондаренко, 29, подъезды № 5 – 7.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 205, подъезд № 1.

18 ноября

- ул. Станиславского, 4.

20 ноября

- ул. Революции, 24а.

- ул. Революции, 22.

- ул. Октябрьская, 207, подъезд № 2.

25 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 1.

27 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 2.

28 ноября

- ул. Октябрьская, 211, подъезд № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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