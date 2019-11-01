Подземный переход на ул. Мосина в Туле оборудуют электроподъемниками

Электрический подъемник наклонного типа появился в пешеходном переходе на пересечении ул. Советской и Мосина.

Фото: Алексей ФОКИН

До конца года проведут работы и на оставшихся трех подземных переходах - на ул. Станиславского, Агеева и Каминского. Соответствующие контракты уже заключены. Оборудование изготовлено.

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее подземные переходы были оборудованы пандусами. Сейчас они не отвечают нормативам. Кроме того, по ним неудобно подниматься.

Отметим, что в Туле зарегистрировано более 53 тысяч инвалидов, более 1 тысячи человек передвигаются в кресло-колясках.