2019-11-01T17:39:11+03:00
Общество

Подземный переход на ул. Мосина в Туле оборудуют электроподъемниками

До конца года электрическими подъемниками будут оборудованы все 4 подземных пешеходных перехода
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Электрический подъемник наклонного типа появился в пешеходном переходе на пересечении ул. Советской и Мосина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

До конца года проведут работы и на оставшихся трех подземных переходах - на ул. Станиславского, Агеева и Каминского. Соответствующие контракты уже заключены. Оборудование изготовлено.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее подземные переходы были оборудованы пандусами. Сейчас они не отвечают нормативам. Кроме того, по ним неудобно подниматься.

Отметим, что в Туле зарегистрировано более 53 тысяч инвалидов, более 1 тысячи человек передвигаются в кресло-колясках.

Автоматический подъемник в подземном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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