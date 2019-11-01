В ноябре в домах туляков отключат газ

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения с 12:00 до 20:00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

Публикуем график отключений:

5 ноября

- ул. Октябрьская, 203, подъезд № 4.

11 ноября

- ул. Станиславского, 16.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 1.

12 ноября

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 2.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 2.

13 ноября

- пр. Ленина, 147, корп. 4.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 3.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 2.

14 ноября

- ул. Д. Ульянова, 22.

- ул. Бондаренко, 29, подъезды № 5 – 7.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 205, подъезд № 1.

18 ноября

- ул. Станиславского, 4.

20 ноября

- ул. Революции, 24а.

- ул. Революции, 22.

- ул. Октябрьская, 207, подъезд № 2.

25 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 1.

27 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 2.

28 ноября

- ул. Октябрьская, 211, подъезд № 2.