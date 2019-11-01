2019-11-01T15:33:29+03:00
Общество

В ноябре в домах туляков отключат газ

Публикуем график отключений
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В ноябре специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения с 12:00 до 20:00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте.

Публикуем график отключений:

5 ноября

- ул. Октябрьская, 203, подъезд № 4.

11 ноября

- ул. Станиславского, 16.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 1.

12 ноября

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 2.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 1.

- ул. Доватора, 6, подъезд № 2.

13 ноября

- пр. Ленина, 147, корп. 4.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 3.

- ул. Приупская, 21, подъезд № 2.

14 ноября

- ул. Д. Ульянова, 22.

- ул. Бондаренко, 29, подъезды № 5 – 7.

- ул. Металлургов, 78, подъезд № 4.

- ул. Октябрьская, 205, подъезд № 1.

18 ноября

- ул. Станиславского, 4.

20 ноября

- ул. Революции, 24а.

- ул. Революции, 22.

- ул. Октябрьская, 207, подъезд № 2.

25 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 1.

27 ноября

- ул. Октябрьская, 209, подъезд № 2.

28 ноября

- ул. Октябрьская, 211, подъезд № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я почти похитила ребенка!»: корреспондент «КП» проверила, насколько безопасны садики Новосибирска
После трагедии в Нарьян-Маре родительские чаты не умолкают. Мамы переживают, что на территорию садика может проникнуть любой псих. Отчасти это оказалось правдой [эксперимент «КП»]
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Новости 24
Туляков приглашают на Ночь искусств
Интервью с врачом акушером-гинекологом ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Поборцевой Татьяной Анатольевной
В Туле ограничат движение транспорта по ул. Жаворонкова
В Тульской области 28-летнего мужчину задержали по подозрению в разбое
В Туле долг по аренде обернулся сносом палаток
В Тульской области задержан подозреваемый в серии дачных краж
В Тульской области понизятся налоговые ставки
В тульском музее оружия пройдет этнографический диктант
В Туле водитель сбил сразу двух пешеходов
В Богородицке Тульской области благоустроят набережную
За минувшие сутки ряд пожаров произошел в жилых домах Тульской области
Четыре подземных перехода Тулы будут оборудованы электроподъемниками
В Тульской области началось формирование нового состава Общественной палаты
Погода в Туле 1 ноября: Облачно с прояснениями и - 3 градуса