Стихия - гоночный трек

Туляк принял участие в автомобильном шоу талантов «Россия рулит» на телеканале НТВ. Автогонщик покорил жюри зрелищностью и мастерским исполнением трюка. Андрею Трофимову прошел испытание с оригинальным названием «А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк». Ему предстояло, управляя автомобилем, поймать всех 4 бабочек, прикрепленными к крыше, сачками. Туляк блестяще выполнил задание всего за 17 секунд, за что получил 3 пропускных «зеленых» сигнала от членов жюри. Они также подметили невозмутимый вид водителя во время выполнения задания, хотя оно было технически не из легких.

Андрей признается: от шоу остались положительные впечатления. Туляк познакомился со многими интересными людьми, встретился со старыми знакомыми. А вот с испытанием, которое ему досталось, оказалось не все так однозначно.

- Задание, которое я выполнял мне показалось легким. Но в процессе тренировок оказалось, что очень точно надо попасть на трамплины, чтобы поймать бабочек. Чуть влево - не поймал, чуть вправо — сбил стойку, - рассказывает Андрей Трофимов. - Непосредственно за день до выступления была генеральная репетиция, на которой у меня ничего не получилось. Я поехал в гостиницу. Не спал всю ночь, переживал. В финале буквально за полминуты до старта перед тем, как сесть в машину, чтобы выполнять трюк, я собрался. Удалось справиться с предстартовым мандражом и сделать все четко и без суеты.

Ваш основной род деятельности — менеджер по продаже автомобилей. Насколько много времени удается уделять хобби?

- Сейчас совмещать работу и хобби стало все сложнее. Последние время я выступаю в Кубке России штурманом. Сам пилотирую довольно редко. Выезжаю на ралли-спринты. Сложность еще и в том, что уезжаем на соревнования в среднем на 4 дня. Приходится отпрашиваться с работы. А еще мы тренируемся только в процессе соревнований. Тренироваться в Туле негде. Обычно тренировки проходят так. Либо мы выезжаем на ралли-спринты, любительские соревнования, либо едем заранее в тот город, где проходят соревнования и, если там предоставляют тесты, катаемся на спецучастке. Кроме того, тульская команда в ралли ездит за свой счет. У нас нет спонсоров. Это дорогой вид спорта. Случаются поломки.

Что стало для вас определяющим фактором, почему вы выбрали путь гонщика?

- Начинал я с водно-моторного вида спорта в 7 лет. У меня отец мастер спорта. Поэтому я ездил с ними на соревнования. В 7 лет он посадил меня на мотолодку. Я участвовал в соревнованиях только на воде. Когда закрыли морскую школу, отец предложил секцию картинга. Мне понравилось, втянулся и много лет выступал за сборную Тульской области на чемпионатах России по картингу. В то время картинг был очень популярен. Очень много было участников. Для того чтобы поехать на Чемпионат России надо было выиграть сборную области. Это было непросто.

Какие для вас гонки были первыми? Вы помните свои впечатления?

- Самые первые гонки в картинге помню очень хорошо. Я отзанимался в секции неделю. Папа с тренером мне собрали карт. Я прокатился буквально на нем один раз по кремлевскому скверу. Пока ехал, трясся весь от страха. У меня спросили: «Еще поедешь?». Я ответил: «Да». Буквально на следующей неделе были соревнования, где в моем заезде участвовали 32 участника — это огромное количество. Я приехал седьмым. Это было очень круто. Во мне увидели перспективу и уже углубленно начали со мной заниматься. Взрослея, пробовал себя, много участвовал в соревнованиях. В дальнейшем достиг собственного стиля, который приносил мне победные секунды.

Какой вид автогонок вам ближе?

- Мне ближе всего кольцевые гонки, то есть асфальтовые. Потому что я начинал именно с них, с картинга.

Какой автомобиль вы сейчас используете для гонок?

- У меня ВАЗ-2108, подготовленный под ралли в каркасе безопасности. Я его использую еще в Time Attack на асфальте. Меняю настройки подвески, ставлю соответствующую резину. И есть еще у меня картинг. Нет-нет да и участвую в картинговых соревнованиях в классе KZ2. Это самый быстрый, так называемый «королевский», класс.

Бесспорно, гонки - опасный вид спорта. Случались ли такие ситуации, когда в этом вам приходилось убеждаться на практике?

- Не так давно у нас были две серьезные аварии на ралли. Одна в начале лета, другая — в конце. Серьезные настолько, что машина буквально разорвалась на запчасти. На скорости порядка 160 км/ч мы сделали порядка 5 оборотов, а может и больше. В течение года таких аварий было две. Обошлось без серьезных последствий. Но звоночек был. До этого обходилось без последствий, а сейчас убедились: это страшно. Но желания покинуть этот вид спорта после аварий не было. Потому что если после каждой аварии пилот будет покидать спорт, значит спорт - не для него. Все изначально знают на что идут.

К каким соревнованиям в данный момент готовитесь?

- В данный момент готовимся к началу раллийного сезона. Кубок России по автоспорту «Ралли Вятка» пройдет в Кирове. Это будет первый этап сезона 2020 года. Планируем по окончании сезона выйти на подиум. В этом году не получилось. Мы заняли 4 место — подводил мотор, случились аварии. Но в следующем году попытаемся взять реванш.

О чем мечтаете сейчас?

- Мое желание, чтобы в семье были здоровы близкие. А что касается гонок, то хочется больше ездить пилотом, участвовать во Всероссийских соревнованиях, представлять Тулу и чтобы были возможности участвовать в гонках. Это в принципе мечта всех, кто участвует в соревнованиях за свой счет.