2019-11-01T11:40:00+03:00
Общество

Фотокорреспондент «КП-Тула» стал победителем в конкурсе «Я люблю тебя, Россия!»

Работа Алексея Фокина признана лучшей в номинации
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Алексей Фокин с заслуженной наградойАлексей Фокин с заслуженной наградой
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1 ноября в Тульском музее оружия состоялось награждение победителей конкурса журналистских работ «Я люблю тебя, Россия!». Среди победителей - фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Туле» Алексей Фокин. Он занял 1 место в фотономинации «Тула многонациональная».

Жюри признало лучшим его фоторепортаж, посвященный фестивалю культур разных стран «Национальный квартал». В его рамках туляки и гости города приобщились к культурному наследию народов мира. А фотографии Алексея Фокина смогли передать атмосферу праздника и национальный колорит. Всего в 2019 году на конкурс подано 127 заявок: в фотономинации «Тула многонациональная» - 29 заявок, в номинации «Служба Отечеству: долг, честь, традиции» - 26 заявок, «Наркотикам – нет!» - 31 заявка, в номинации «Мы разные, но мы вместе» - заявка.

В этом году в составе конкурсной комиссии: окружной атаман, казачий полковник Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик, главный врач ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» Николай Висягин, министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, Руководитель ресурсного центра «Тульского регионального отделения Ассамблеи народов России» Светлана Комиссарова, референт отдела взаимодействия со СМИ и спецпроектов комитета Тульской области по печати массовым коммуникациям Алла Корпалева, Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, Начальник отдела по связям с правоохранительными органами комитета Тульской области по региональной безопасности Алексей Тихонов, руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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