В Туле состоялось открытие юбилейного ХХ Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!»

2 ноября в Туле в Городском концертном зале состоялось открытие юбилейного XXОткрытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!». В рамках фестиваля можно посетить бесплатные показы российских и иностранных кинокомедий, которые пройдут также и в 17 муниципальных кинозалах области.

Тулу посетили Алиса Фрейндлих, Тигран Кеосаян, Гоша Куценко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Лариса Гузеева и многие другие звезды.

В программе кинофестиваля – конкурсный показ полнометражных и короткометражных фильмов и мультфильмов, детская кинопрограмма, мастер-классы, вечера памяти, благотворительные спектакли для детей, новые выпуски «Ералаша».

Награждения будут проходить в номинациях «За вклад в комедию», «За вклад в чувств юмора страны», «За юмор в музыке» и «За все хорошее…» Лауреатов кинофестиваля выберут сами зрители путем анкетирования. Председателем жюри станет заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКА Аркадий Инин.

Также в рамках проходящего Года театра в России состоится конкурс на лучший комедийный студенческий спектакль. Оценивать постановки будет жюри под председательством народной артистки России Людмилы Максаковой.

Кинофестиваль продолжится по 8 ноября. Церемония закрытия состоится в Городском концертном зале.

Мероприятия фестиваля пройдут также и на других площадках города.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН