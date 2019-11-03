2019-11-03T11:15:51+03:00
Звезды

В Туле состоялось открытие юбилейного ХХ Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!»

Областную столицу посетили звезды отечественного кино
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 ноября в Туле в Городском концертном зале состоялось открытие юбилейного XXОткрытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!». В рамках фестиваля можно посетить бесплатные показы российских и иностранных кинокомедий, которые пройдут также и в 17 муниципальных кинозалах области.

Тулу посетили Алиса Фрейндлих, Тигран Кеосаян, Гоша Куценко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Лариса Гузеева и многие другие звезды.

В программе кинофестиваля – конкурсный показ полнометражных и короткометражных фильмов и мультфильмов, детская кинопрограмма, мастер-классы, вечера памяти, благотворительные спектакли для детей, новые выпуски «Ералаша».

Награждения будут проходить в номинациях «За вклад в комедию», «За вклад в чувств юмора страны», «За юмор в музыке» и «За все хорошее…» Лауреатов кинофестиваля выберут сами зрители путем анкетирования. Председателем жюри станет заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКА Аркадий Инин.

Также в рамках проходящего Года театра в России состоится конкурс на лучший комедийный студенческий спектакль. Оценивать постановки будет жюри под председательством народной артистки России Людмилы Максаковой.

Кинофестиваль продолжится по 8 ноября. Церемония закрытия состоится в Городском концертном зале.

Мероприятия фестиваля пройдут также и на других площадках города.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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