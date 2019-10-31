В туле пополнился автобусный парк на 30 единиц автотехники
Согласно достигнутых договоренностей с Правительстов Москвы, в октябре 2019 года МКП «Тулгорэлектротранс» пополнилось 30 автобусами марки ЛиАЗ.
Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-5, низкопольные, оснащены для перевозки маломобильных групп населения и в соответствии с требованиями в области обеспечения транспортной безопасности, а также кондиционерами, звуковыми автоинформаторами и цифровыми информационными табло, кнопками сигнала водителю.
Новые автобусы позволят улучшить транспортное городское сообшение.
Переданные транспортные средства работают на 11 регулярных городских маршрутах Тулы: № 1, 5, 11, 12, 13, 16, 21, 26, 28, 36, 38.
ИСТОЧНИК KP.RU