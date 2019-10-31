Коллектив "Комсомольской правды" в Туле" наградили в УФССП
Изданию вручили благодарственное письмо
Фото: Алексей ФОКИН
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31 октября состоялся брифинг УФССП России по Тульской области. Он проводился накануне 154-летия со дня образования службы судебных приставов в России.
На мероприятии состоялось вручение благодарственных писем представителям СМИ. Коллективу газеты «Комсомольская правда в Туле» подарили благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество, оперативное и продуктивное информационное взаимодействие, высокий профессионализм и всестороннее освещение деятельности Службы судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU