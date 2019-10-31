2019-10-31T09:40:45+03:00
Здоровье

В Тульском центре медицины катастроф открылся симуляционный центр

Компьютезированные манекены и интерактивные модели позволят отрабатывать навыки медицинских манипуляций при оказании экстренной помощи взрослым и детям
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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В Тульском областном центре медицины катастроф начал работу симуляционный центр. Учебные классы оборудованы специальными современными профессиональными симуляторами для отработки практических навыков. Это реалистичные компьютезированные манекены, интерактивные модели для обучения отдельным медицинским манипуляциям, на которых отрабатывается навык экстренной помощи взрослым и детям, а также реанимации новорожденных.

Цель обучения с помощью центра — дать молодым специалистам возможность приобрести практический опыт в симуляционной сфере. Программы обучения разработаны тульскими специалистами и включают в себя курсы по оказанию скорой медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации. Учебные задачи максимально приближены к случаям, встречающимся в повседневной жизни.

Центр позволяет не только обучать работников скорой медицинской помощи, но и повышать квалификацию фельдшеров сельский ФАПов, поликлиник и амбулаторий. Первыми освоить учебные программы смогут сотрудники скорой помощи. А в ближайшие полгода планируется обучить более 1 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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